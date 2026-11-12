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Raši: Silná Európa potrebuje silné regióny, slovenské ukáže koncert
Predseda NR SR je presvedčený, že slovenské tradície, ktoré sa v jednotlivých regiónoch líšia, nepatria iba do múzeí.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Kohézna politika nie je len o rozdeľovaní európskych finančných prostriedkov. Je aj o tom, aby ľudia nemuseli opúšťať svoje regióny len preto, že inde nájdu lepšie príležitosti. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) to uviedol pred štvrtkovým koncertom, ktorý má ukázať rozmanitosť slovenských regiónov. Koncert na Bratislavskom hrade sa začal v predvečer rokovaní zástupcov parlamentov vo formáte V4+ „Priatelia kohézie“.
„Práve táto rozmanitosť je dôvodom, prečo má zmysel chrániť a rozvíjať každý región,“ poznamenal Raši. Kohézna politika má totiž podľa neho dosah aj na to, či mladí ľudia môžu študovať, pracovať, podnikať a vychovávať svoje deti aj v regiónoch, z ktorých pochádzajú, aj na to, či sa aj menšie mestá a obce môžu rozvíjať a ich obyvatelia sa cítiť plnohodnotnou súčasťou európskeho priestoru. Raši tiež zdôraznil, že Európa bude skutočne silná vtedy, keď budú silné aj jej regióny.
„Počas našich rokovaní hovoríme o budúcnosti Európy, o investíciách, o rozvoji regiónov a o tom, ako zlepšovať život našich občanov. Dnes večer by som vám však chcel ukázať aj niečo iné. Prečo na regiónoch tak veľmi záleží,“ povedal Raši prítomným predsedom parlamentov, členom diplomatického zboru, poslancom a ďalším hosťom.
Predseda NR SR je presvedčený, že slovenské tradície, ktoré sa v jednotlivých regiónoch líšia, nepatria iba do múzeí. „Žijú v ľuďoch, ktorí ich uchovávajú, odovzdávajú ďalším generáciám, ale aj v umelcoch, ktorí im dávajú nové podoby,“ skonštatoval s odkazom na účinkujúcich.
V piatok (13. 11.) budú šéfovia parlamentov z krajín formátu V4+ „Priatelia kohézie“ rokovať o budúcom európskom rozpočte a spravodlivom financovaní EÚ. Súčasťou rokovania má byť aj diskusia o návrhu spoločného parlamentného vyhlásenia k viacročnému finančnému rámcu EÚ.
„Práve táto rozmanitosť je dôvodom, prečo má zmysel chrániť a rozvíjať každý región,“ poznamenal Raši. Kohézna politika má totiž podľa neho dosah aj na to, či mladí ľudia môžu študovať, pracovať, podnikať a vychovávať svoje deti aj v regiónoch, z ktorých pochádzajú, aj na to, či sa aj menšie mestá a obce môžu rozvíjať a ich obyvatelia sa cítiť plnohodnotnou súčasťou európskeho priestoru. Raši tiež zdôraznil, že Európa bude skutočne silná vtedy, keď budú silné aj jej regióny.
„Počas našich rokovaní hovoríme o budúcnosti Európy, o investíciách, o rozvoji regiónov a o tom, ako zlepšovať život našich občanov. Dnes večer by som vám však chcel ukázať aj niečo iné. Prečo na regiónoch tak veľmi záleží,“ povedal Raši prítomným predsedom parlamentov, členom diplomatického zboru, poslancom a ďalším hosťom.
Predseda NR SR je presvedčený, že slovenské tradície, ktoré sa v jednotlivých regiónoch líšia, nepatria iba do múzeí. „Žijú v ľuďoch, ktorí ich uchovávajú, odovzdávajú ďalším generáciám, ale aj v umelcoch, ktorí im dávajú nové podoby,“ skonštatoval s odkazom na účinkujúcich.
V piatok (13. 11.) budú šéfovia parlamentov z krajín formátu V4+ „Priatelia kohézie“ rokovať o budúcom európskom rozpočte a spravodlivom financovaní EÚ. Súčasťou rokovania má byť aj diskusia o návrhu spoločného parlamentného vyhlásenia k viacročnému finančnému rámcu EÚ.