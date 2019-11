Raši: Slovákom sa oplatí vrátiť pracovať domov z Dánska

Kodaň 23. novembra (TASR) - Slovákom sa oplatí vrátiť pracovať späť domov na Slovensko z Dánska pre rastúce platy aj pre nižšie náklady na život. Presvedčený je o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorý sa v sobotu zúčastnil na treťom podujatí v rámci projektu Work in Slovakia- Good idea. Rovnaké podujatie sa už uskutočnilo v Dubline a Londýne.



Záujem o sobotňajšie podujatie na slovenskom veľvyslanectve v Kodani prejavilo vyše 80 Slovákov, ktorí žijú v Dánsku. Celkovo by ich malo v krajine byť viac tritisíc, z toho do veľkej miery sú to študenti. Ukázalo sa to aj na podujatí na veľvyslanectve, kde sa prišlo informovať o ponukách firiem zo Slovenska práve veľa mladých ľudí. "Na základe počtu ľudí vidno, že záujem je. Je tu skladba ľudí, ktorí sú vekovo mladší ako boli v Londýne, alebo Dubline. Možno sú tu ľudia, ktorí čerstvo začali pracovať alebo končia štúdiá. Myslíme si, že tých našich budúcich zamestnancov získame späť," uviedol počas podujatia na slovenskom veľvyslanectve Raši.



Väčšina ponúkaných pracovných miest firmami bola z IT sektora. Raši je ale presvedčený, že by sa viacerí mohli vrátiť domov z viacerých dôvodov. "Napriek tomu, že platy vo Veľkej Británii, Írsku alebo Dánsku sú neporovnateľne vyššie, tak aj životné náklady sú výrazne vyššie. Je tu drahšie ubytovanie, strava, celkový život, ľudia, ktorí majú rodiny majú vysoké náklady na škôlky. Tých dôvodov je veľmi veľa a veríme, že presvedčíme aj v Dánsku ľudí, aby sa vrátili domov," podotkol Raši.



Priemerný zárobok v oblasti informačno-komunikačných technológií je na Slovensku podľa vicepremiéra dvojnásobný a väčší ako je priemerný plat v národnom hospodárstve. "Takže motivácia je aj finančná. Ľudia pracujúci v týchto oblastiach prinášajú na Slovensko pridanú hodnotu. Sú to ľudia, ktorí vyštudovali mnohokrát na Slovensku, mladí odišli kvôli práci a lepšiemu platu do Dánska, ale v tomto sektore sa aj platy vyvíjajú tak, že už to pre nich začína byť zaujímavé, aby sa vrátili," myslí si Raši. Druhou skupinou sú podľa vicepremiéra ľudia, ktorí majú rodiny a náklady na život v týchto krajinách bývajú rádovo vyššie.



Pre zamestnávateľov, ktorí chcú prilákať Slovákov domov zo zahraničia je dôležité najmä ovládanie anglického jazyka. "Každý Slovák, ktorý pracuje alebo študuje v Dánsku musí mať stopercentnú angličtinu a naučiť sa prípadne dánčinu. Tento základný predpoklad títo ľudia majú a pokiaľ chcú robiť v tomto sektore, tak si tu určite zamestnanie nájdu," presvedčený je Raši.



Tiež upozornil na to, že Slováci, ktorí pracujú v zahraničí mnohokrát nemajú takú pozíciu, akú by si zaslúžili. "Stretávame sa s tým, že aj v týchto štátoch býva uprednostňovaný domáci expert na tých najvyšších postoch, a to im my vieme na Slovensku vrátiť, aby nemali pocit podcenenia alebo neadekvátneho ohodnotenia aj z hľadiska pozície, ktorú majú," dodal Raši.



Osobitná spravodajkyňa TASR Martina Rybanská