Raši: Slovensko IT skončí, strata spoločnosti dosiahla vyše 7 miliónov

Bratislava 9. apríla (TASR) - Činnosť štátnej spoločnosti Slovensko IT bude ukončená, keďže nenapĺňala štátne zákazky a negenerovala zisk. Od svojho vzniku dosiahla kumulovanú stratu viac ako sedem miliónov eur. Vyhlásil to v utorok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) na tlačovej konferencii.



"Obchodná spoločnosť Slovensko IT si za celý čas existencie nedokázala vyvinúť relevantné know-how ani organizačnú štruktúru tak, aby bola pre štát prínosom a aby dokázala generovať zisk. Alebo aspoň aby dokázala negenerovať stratu, ako to akciové spoločnosti robiť musia," uviedol Raši.



Takisto podotkol, že od vlaňajšieho leta nebolo v spoločnosti vedené účtovníctvo. "Doteraz spoločnosť nedisponuje riadnou účtovnou závierkou, pretože od nástupu nového manažmentu pracuje na tom, aby vôbec riadnu účtovnú uzávierku urobiť musela," dodal s tým, že presná výška straty preto nie je istá.



Raši však ozrejmil, že za minulý rok spoločnosť dosiahla stratu viac ako 2,8 milióna eur a kumulovaná strata od jej vzniku je sedem miliónov eur.



Spoločnosť podľa jeho slov mala napĺňať štátne IT zákazky svojimi kapacitami. "No výsledkom zlého plánovania, riadenia a manažmentu bolo, že namiesto toho, aby robila samotná spoločnosť pre štát, tak väčšinu musela robiť pomocou subdodávateľov," priblížil. Po nástupe na ministerstvo podľa neho zistili, že spoločnosť nemala peniaze na účtoch a nemala financie ani na výplaty. Počas rekordnej straty však podľa Rašiho vedenie spoločnosti vyplatilo na odmenách 400.000 eur.



Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič upozornil na to, že pre spoločnosť Slovensko IT nebude možné udržať ani informačný systém eForms. Dôvodom je, že vyžaduje neustále aktualizácie podľa požiadaviek Európskej komisie. "Reálne nám hrozí, že od septembra tohto roka verejní obstarávatelia nebudú vedieť zasielať oznámenia o zákazkách," uzavrel.



Poslanec Národnej rady SR za PS Ján Hargaš uviedol v utorok na tlačovej konferencii, že Slovensko IT je smutným príbehom štátnej firmy, ktorej sa nikto manažérsky nevenuje. "Napriek tomu počas jedného obdobia dokázala vykazovať zisk. Bolo to práve vtedy, keď som bol štátnym tajomníkom na ministerstve a zobral som si za úlohu zlyhávajúci projekt zachrániť," dodal s tým, že spoločnosť vykázala účtovný zisk 360.000 eur za rok 2022.