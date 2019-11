Raši: Slovensko je pripravené byť zodpovedným partnerom pri reforme EÚ

Bratislava 15. novembra (TASR) - V Európskej únii (EÚ) je z pohľadu Slovenska potrebné do budúcnosti klásť ešte väčší dôraz na potrebu dobudovania vnútorného trhu, vzdelávanie, vedu, výskum a technologické inovácie. Istý progres by sa mal počas najbližších piatich rokov dosiahnuť aj v budovaní obranných kapacít EÚ a NATO. Teda všetko to, čo robí úniu reálne silnou a schopnou hrať úlohu globálneho hráča.



V piatok na diskusnom fóre "Budúca Európska komisia chce mieriť vyššie", ktoré v Bratislave zorganizovalo zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s HNClubom, to vyhlásil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Na podujatí prezentoval stanovisko vlády k novým úlohám EÚ v nadchádzajúcom období. Na diskusnom fóre sa zúčastnili aj podpredseda komisie Maroš Šefčovič, viacerí europoslanci za SR, ako aj predstavitelia hospodárskeho a politického života.



V najbližších dňoch bude s istým oneskorením dovŕšený proces kreovania novej EK. Nastupujúca komisia Ursuly von der Leyen bude mať podľa Rašiho zrejme silný mandát s požiadavkou realizácie reforiem, ktoré vyplývajú z výziev súčasnej doby a boli už zosumarizované aj v novej strategickej agende.



Portfólio Šefčoviča ako podpredsedu komisie označil Raši za mimoriadne významné, ktoré sa môže ukázať byť kľúčovým práve vo vzťahu k očakávaným reformám EÚ. Z programového vyhlásenia Ursuly von der Leyen slovenská vláda podporuje okrem iného zámer predloženia nového paktu o migrácii a azyle, ktorého hlavným atribútom nesmú byť povinné kvóty prerozdeľovania migrantov.



"Plne sa hlásime k cieľu obnoviť funkčnosť schengenskej hranice a posilniť Agentúru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Podporíme aj myšlienku zorganizovania občianskej Konferencie o budúcnosti Európy. Minimálne preto, že ďalšie inštitucionálne ciele, ktoré si vytýčila šéfka komisie, už menia charakter EÚ smerom k pevnejšiemu, centralizovanejšiemu, dokonca až federálnemu modelu," doplnil vicepremiér.



Slovenská vláda podporuje aj myšlienku posilnenia postavenia únie ako strážcu právneho štátu a demokracie v členských štátoch. Ale za podmienky, že tento mechanizmus bude spravodlivý a bude zaobchádzať so všetkými členskými štátmi, veľkými, malými, starými, novými, rovnako a férovo.



"Osobitne si dovolím zdôrazniť potrebu rešpektovania sociálneho rozmeru EÚ. Musíme sa snažiť prekonávať socio-ekonomické rozdiely medzi členskými štátmi, aj vo vnútri európskych spoločností. Inak nám hrozí len rast napätia a rozčarovaní. Dnes sa musíme usilovať o nové spravodlivejšie zdanenie, a to aj veľkých nadnárodných spoločností, presne ako navrhuje dezignovaná predsedníčka," doplnil Raši.



Únia podľa neho potrebuje prejsť vnútornou reformou, aby mohla realizovať vytýčené ciele. "Nemáme však veľa času. Treba si zmeny a dôsledky jasne zanalyzovať, prediskutovať, vyvodiť závery a navrhnúť zmeny. A potom sa za svoje rozhodnutia jasne postaviť. Slovensko je pripravené byť takýmto zodpovedným partnerom a jasne sa hlásime k svojej európskej orientácii," dodal Raši.



Šefčovič na podujatí okrem iného zdôraznil, že uplynulé funkčné obdobie EK možno označiť za úspešné. Okrem iného sa zrealizoval tzv. Junckerov investičný fond, ktorý znamenal vyše 400 miliárd eur do investícii. Odzrkadlilo sa to podľa neho v hospodárskom raste všetkých členských krajín EÚ a vzniku 14 miliónov pracovných miest.



"Nová šéfka EK pri prezentácii svojho programu, ktorý podporil pri prvom hlasovaní aj Európsky parlament, zdôraznila, že nová komisia vzhľadom na to čo sa deje vo svete, musí byť nielen politická, ale aj geopolitická. Kroky, ktoré bude komisia realizovať, ovplyvnia postavenie Európy vo svete v celom tomto storočí. Čas beží veľmi rýchlo a našim cieľom musí byť to, aby Európa v roku 2030 bola naďalej jednou z troch najdôležitejších ekonomík," zdôraznil eurokomisár.