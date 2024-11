Raši: SR musí vyrokovať čo najlepšie podmienky na čerpanie eurofondov

Bratislava 26. novembra (TASR) - Je dôležité, aby Slovensko vedelo vyrokovať čo najlepšie podmienky na čerpanie eurofondov po roku 2027. Po zasadnutí Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie (EÚ) to v utorok uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). S partnermi diskutovali o čerpaní eurofondov prostredníctvom integrovaných územných investícií (IÚI), príprave na nasledujúce programové obdobie aj o záveroch z Národného kohézneho fóra, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň.



"Hovorili sme o tom, ako sa nám čerpajú eurofondy v IÚI a na čo sa tieto peniaze použijú. V rámci tohto mechanizmu sa posúvajú priamo do územia, do našich krajov, do našich miest a obcí 2,4 miliardy eur," uviedol Raši. Pripomenul, že regióny tieto peniaze čerpajú bez zásahov z ministerstva či akýchkoľvek úradníkov.



Témou rokovania počas už štvrtého zasadnutia rady vlády pre regionálny rozvoj bola aj príprava na eurofondy v nasledujúcom programovom období. "Informovali sme o tom, že máme možnosť čerpať aj iné peniaze, ako sú eurofondové obálky pre Slovensko v objeme asi 13 miliárd eur a že máme aj tzv. medziregionálne alebo komunitárne programy, ktoré sú riadené priamo z Bruselu," priblížil Raši s tým, že k dispozícii je približne 40 rozličných programov v celkovej sume viac ako 200 miliárd eur a keby sa Slovensku podarilo vyčerpať iba jedno percento z tejto sumy, tak získa dve miliardy eur, čo je zhruba rovnaká suma, aká sa posúva na rozhodovanie do územia.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje vytvoriť koordinačnú jednotku, ktorá bude ponúkať možnosti priamo pre partnerov, identifikovať príležitosti a pomôže s formálnymi náležitosťami tak, aby žiadatelia o peniaze priamo z Bruselu boli úspešní. Tieto peniaze je možné použiť na inovácie, digitalizáciu, na energetickú efektívnosť, na infraštruktúru, na podporu kultúry či na aktivity smerujúce k hospodárskemu rastu.



Príprava na eurofondy po roku 2027 nebude podľa Rašiho realizovaná od zeleného stola úradníkmi, ale budú sa na nej podieľať regióny. Mali by byť použité nielen na riešenie investičného deficitu, ale prinášať ekonomické príležitosti, konkurencieschopnosť a zlepšovanie života vo všetkých regiónoch. Členovia rady vlády pre regionálny rozvoj sa zhodli na tom, že forma eurofondov má byť zachovaná tak, ako je teraz a nemala by byť viazaná na reformy, ako je tomu napríklad v pláne obnovy.