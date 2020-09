Raši: Stanovisko koalície, že neotvorí schôdzu, je prejav arogancie

Bratislava 24. septembra (TASR) – Koaličné strany podľa poslanca Richarda Rašiho (nezaradený) avizovali, že nedovolia otvoriť mimoriadnu schôdzu k plánu obnovy. Tento prístup považuje za prejav arogancie. Uviedol to vo štvrtok pred Národnou radou (NR) SR. Mimoriadne zasadnutie by sa malo začať o 12. hodine.



Raši tiež poukázal na to, že neotvorením tejto schôdze môže dôjsť k porušeniu ústavného zákona. „Tento plán hlboko a ďaleko presahuje mandát tejto vlády,“ podotkol s tým, že NR SR je kľúčovou platformou, ktorá má diskutovať o tomto dokumente, aby sa našla čo najväčšia spoločenská zhoda.



Poslanec preto vyzval predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), aby predstavil verejnosti víziu pre Slovensko. „Dodnes vláda nezverejnila ani náčrt dokumentu a nepripustila verejnú diskusiu,“ zdôraznil Raši, pričom poukázal na to, že v ostatných krajinách sa už o pláne obnovy uskutočňuje verejná diskusia.