Raši: Užitočný IT projekt znefunkčnila Remišová, chceme ho reštartovať

Bratislava 26. marca (TASR) - IT Projekt Konsolidovaná analytická vrstva nebol naplnený, keďže ho znefunkčnila bývalá ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veronika Remišová. Vyhlásil to v utorok terajší šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD) na tlačovej konferencii s tým, že ho plánujú reštartovať.



Remišová podľa jeho slov urobila desať modulov namiesto pôvodne plánovaných 20. Dodal, že tieto moduly mali navyše údaje, ktoré už štát vlastnil alebo ich bolo možné získať z iných databáz. "Čiže síce neminula 7,7 milióna eur, ktoré mali byť potrebné, ale vyhodila z okna dva milióny eur na informácie, ktoré si štát vie získať už teraz," dodal.



Poukázal totiž na to, že projekt podľa Remišovej stál 1,9 milióna eur, pričom malo najprv ísť o deväť miliónov eur. Táto pôvodná suma mala byť podľa nej vyčíslená ešte v čase, keď Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR viedol Raši. "Bohužiaľ, pani Remišová spomenula sumu deväť miliónov eur, pretože to bola cena s DPH," dodal.



Štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin uviedol, že alokovaná suma 7,7 milióna eur bola z operačného programu, ktorý skončil na konci minulého roka. "Bohužiaľ, finančné zdroje nie sú vyčerpateľné, je to ukončený operačný program, kde už nie je časová oprávnenosť. Je nutné hľadať finančné zdroje v aktuálnom operačnom programe," objasnil s tým, že projekt rezort plánuje reštartovať a uviesť ho do prevádzky.



Projekt mal podľa Rašiho pomôcť analytickým jednotkám na ministerstvách, ktoré pripravujú podklady na to, aby sa ministri a štát rozhodovali na základe informácií a nie na základe pocitov. "Mohli sa robiť strategické rozhodovania štátu, scenáre budúceho vývoja Slovenska a mohli sa hodnotiť vládne politiky," dodal s tým, že sa mala zisťovať aj miera nezamestnanosti či odhadovať miera rastu a štruktúry hrubého domáceho produktu (HDP).



Remišová uviedla, že počas jej pôsobenia projekt postupoval podľa plánu vrátane zabezpečenia všetkých funkcionalít. "Na projekte sme ušetrili milióny eur. Cena oproti štúdii uskutočniteľnosti, ktorú v roku 2019 robil Richard Raši, bola niekoľkonásobne nižšia. Raši už avizuje, že projekt plánujú robiť podľa svojho predraženého pôvodného plánu," dodala.