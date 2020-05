Raši: V. Remišová predvádza aroganciu moci a nectí si ľudí v regiónoch

Bratislava 19. mája (TASR) – Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) podľa jej predchodcu Richarda Rašiho (Smer-SD) predvádza aroganciu moci a neúctu k ľuďom žijúcich v regiónoch. Ako dodal v reakcii na Remišovej utorkový tlačový brífing, vicepremiérka zabrzdila regionálny rozvoj.



„Peniaze na rozvojové projekty, ktoré mohli byť už o pár dní v našich mestách, obciach a regiónoch, sa k nim dostanú najskôr na prelome rokov,“ dodal Raši. Ako upozornil, rovnaká dotačná výzva na rozvoj miest a obcí, akú v utorok predstavila vicepremiérka, bola zverejnená aj 16. decembra minulého roka. „O túto výzvu bol obrovský záujem, prihlásilo sa do nej viac ako 360 miest, obcí a neziskových organizácií s mnohými vysokokvalitnými projektmi na rozvoj regiónov,“ povedal Raši.



Ako dodal, všetkých týchto 360 subjektov aktuálne čaká na peniaze na rozvojové projekty. Výzva však nebola vyhodnotená, keďže Remišová nezvolala odbornú hodnotiacu komisiu.



„Ak má dnešná výzva, ktorá mimochodom ani po skončení tlačovej konferencie ešte nebola zverejnená, nahradiť tú predchádzajúcu, ako chce pani Remišová 360 žiadateľom vysvetliť, že projekty písali zbytočne a žiadne peniaze nedostanú, lebo sa tak ona rozhodla,“ pýta sa Raši. Zároveň upozornil, že podľa informácií z tlačového brífingu vicepremiérky sa Remišová rozhodla zúžiť okruh žiadateľov a vylúčiť tak mimovládne organizácie vrátane občianskych združení a cirkví.



Raši vyzýva vicepremiérku Remišovú, aby najskôr vyhodnotila predchádzajúcu výzvu. „Taktiež by mala vysvetliť, prečo chce peniaze na zmiernenie dôsledkov koronakrízy posielať do regiónov až o viac ako pol roka,“ uzavrel Raši s tým, že „kto rýchlo dáva, dvakrát dáva“.