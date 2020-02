Raši: Vláda nedá peniaze na kongresové centrum, dohodla spoluprácu

Bratislava 12. februára (TASR) – Vláda SR v stredu neuvoľnila peniaze na výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave, schválila len rámec participácie štátu na tomto projekte a vôľu vlády podporiť vznik takéhoto centra. Po schválení návrhu, ktorý sa týkal vzniku kongresového centra v Bratislave, to uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Vicepremiér reagoval na slová poslancov OĽaNO Natálie Milanovej a Eduarda Hegera, ktorí kritizovali krok vlády a označili ho za predvolebný akt. Raši odmietol súvislosť s nadchádzajúcimi voľbami, pripomenul, že umelecká a občianska iniciatíva už dlhšie volá po takomto centre, ktoré kultúra potrebuje, a navyše má výrazný ekonomický potenciál v oblasti kongresovej turistiky. "Vláda schválila rámec spolupráce s účasťou štátu a poverila ma, aby som vyrokoval primeranú účasť zástupcov štátu v orgánoch občianskeho združenia, ktoré bude projekt zastrešovať," povedal. Upozornil, že proces má jasne definované podmienky. "Musí sa zrealizovať štúdia uskutočniteľnosti, ktorá podobne ako samotný projekt bude posúdená Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, Protimonopolným úradom SR i Európskou komisiou," zdôraznil.



Na vybudovanie Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave by malo byť do roku 2026 vyčlenených do 60 miliónov eur. V stredu o tom na svojom zasadnutí rozhodla vláda. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v hlavnom meste moderné a multifunkčné centrum, ktoré bude organizovať a hostiť národné aj svetové kongresové a kultúrne podujatia rôzneho charakteru. Ide napríklad o medzinárodné kongresy, kultúrne a odborné podujatia na najvyššej úrovni, podujatia štátnej a verejnej sféry, ale aj menšie športové podujatia. Jeho vybudovaním by sa podľa predkladateľov materiálu podporil aj samotný rozvoj kongresového turizmu v Bratislave a na Slovensku.



Financovanie výstavby projektu Národného kultúrneho a kongresového centra má byť realizované prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Združenie má rokovať o možnej lokácii centra.



Dotáciu na centrum kritizovalo hnutie OĽaNO na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente. Vláde vyčíta, že 60-miliónovú dotáciu schvaľuje dva týždne pred parlamentnými voľbami a pýta sa, kam sa predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) tak ponáhľa. "Nespochybňujeme cieľ, aby centrum vzniklo, avšak cesta, akou sa to ide udiať, vyvoláva množstvo otáznikov," uviedla Milanová. Jej stranícky kolega Heger poukázal, že o projekte nebola verejná diskusia.