Raši: Vyše 44 % firiem vníma slabé digitálne zručnosti u zamestnancov

Bratislava 23. októbra (TASR) - Viac ako 44 % firiem na Slovensku vníma nedostatok digitálnych zručností u svojich zamestnancov. V stredu to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) na úvod konferencie Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska.



"OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) dlhodobo upozorňuje, že našu krajinu naozaj výrazne ovplyvňuje digitálna transformácia a ovplyvňuje teda najmä slovenský trh práce. Dôvodom je to, že máme pomerne veľký podiel nižšie kvalifikovaných pracovných miest, ktoré sú ohrozené automatizáciou," uviedol Raši.



Doplnil, že na Slovensku máme jeden z najrýchlejších budúcich poklesov populácie v produktívnom veku v rámci krajín OECD, preto sa stáva zvyšovanie produktivity u zamestnancov mimoriadne dôležitým aspektom.



Projekt Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska podľa neho reaguje na potreby slovenských zamestnávateľov tak, aby vedeli efektívne využívať nové technológie a mali potrebné digitálne aj zelené zručnosti. Tie im umožnia napríklad optimalizovať procesy, znížiť náklady, ktoré sú spojené s energetickou náročnosťou a odpadovým hospodárstvom či pripraviť zamestnancov lepšie reagovať na výzvy trhu.



"Pracovná sila, ktorá je vybavená zručnosťami a po ktorých je dopyt na trhu práce, určite bude viesť aj k udržateľnému rastu, k zlepšeniu konkurencieschopnosti a k posilneniu hospodárskemu rastu," priblížil Raši.



Predseda predsedníctva Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR Mário Lelovský dodal, že 51 % slovenskej populácie má základné digitálne zručnosti a iba 21 % pokročilé zručnosti, pričom európske priemery sú vyššie. Projekt by mal dať podľa neho návod zamestnancom, ako zlepšiť svoje digitálne a zelené zručnosti, aby sa im lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie pracovalo. Rovnako je určený aj pre zamestnávateľov, ktorí majú v súčasnosti problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu s digitálnymi zručnosťami.



"Na Slovensku v spolupráci s Alianciou sektorových rád sme spracovali 1800 kariet povolaní a každý jeden človek v tejto krajine bude na konci projektu do troch rokov vedieť presne, aké digitálne a zelené zručnosti je treba na výkon jeho povolania," uzavrel Lelovský.