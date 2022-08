Raši vyzval Remišovú na zverejnenie súhlasu ÚHP so sťahovaním MIRRI

Bratislava 8. augusta (TASR) – Bývalý vicepremiér pre informatizáciu a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši v pondelok vyzval ministerku investícií Veroniku Remišovú (Za ľudí) na zverejnenie súhlasného stanoviska Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) so sťahovaním jej ministerstva. Raši sa domnieva, že takéto stanovisko buď neexistuje, alebo Remišová poskytla ÚHP klamlivé údaje, alebo je ÚHP nekonzistentný a zbytočný. Rezort investícií reagoval s tým, že proces odsúhlasil nielen ÚHP, ale aj Nadácia Zastavme korupciu.



"Útvar hodnoty za peniaze nedávno spracoval analýzu prípadnej výstavby novej budovy pre Úrad vlády SR. V nej odporúča úradu vlády zmenšiť navrhovanú plochu 19,8 štvorcového metra (m2) na zamestnanca na 15. Neverím, že by ten istý ÚHP nemal pripomienku, aby Remišovej úradníci mali až 21 m2 na zamestnanca, keď európsky aj slovenský štandard je 10 – 15 m2 na zamestnanca," skonštatoval Raši.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v reakcii zdôraznilo, že úsporu pri sťahovaní ministerstva z piatich súčasných adries na jednu a transparentnosť celého verejného obstarávania nových priestorov odsúhlasili ako ÚHP, tak aj Nadácia Zastavme korupciu. "A to, chápeme, poslanca Rašiho naozaj môže vyrušovať," dodal rezort investícií.