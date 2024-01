Raši: Vznikom Slovensko IT štát stratil 2,8 milióna eur

Košice 11. januára (TASR) - Založením štátnej spoločnosti Slovensko IT v roku 2020 vznikla štátu škoda 2,8 milióna eur. Tvrdí to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) s tým, že za spoločnosť, sídliacu v Košiciach, sa osem mesiacov platila prevádzka, hoci nemala žiadnu zákazku. Raši obviňuje z neprofesionality a zlých manažérskych rozhodnutí exšéfku rezortu Veroniku Remišovú (Za ľudí). Tá to odmieta.



Jeho tvrdenia označila za zavádzajúce a manipulatívne. Poukazuje na to, že Slovensko IT je fungujúca štátna firma, ktorá je od minulého roka v zisku.



Ministerstvo uviedlo, že nový šéf tejto spoločnosti Tomáš Olexa má úlohu zastaviť tvorbu straty, postaviť Slovensko IT na nohy a efektívne túto spoločnosť riadiť. "Bývalá ministerka Veronika Remišová chcela vraj zmenšiť dlh v informatizácii štátu, ktorý vznikol za bývalých vlád, a pritom viaceré projekty boli stratové. Ako viete, cieľom existencie spoločnosti Slovensko IT bolo využívanie vlastných kapacít na dosiahnutie finančnej úspory a takto to dopadlo," povedal vo štvrtok Raši v Košiciach.



Pri založení mala mať firma vysoký počet zamestnancov, ale nemala podpísané žiadne objednávky ani zazmluvnené projekty. "Čiže, zamestnanci chodili do roboty, ak vôbec, dostávali plat a užívali si tieto parádne priestory. A keď sme pri priestoroch, doteraz sa za ne platilo ročne približne 240.000 eur. Keď do vedenia Slovensko IT nastúpil Tomáš Olexa, okamžite vyrokoval zľavu 50 percent a za tie isté priestory bude firma platiť polovicu," uviedol Raši.



Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) podľa ministerstva vydá v piatok (12. 1.) kontrolnú správu, ktorá bude obsahovať 27 závažných zistení. "Tieto zistenia sa dotýkajú od manažmentu, cez zverejňovanie zmlúv, až po dodržiavanie právnych predpisov, vrátane porušovania zákona o finančnej kontrole a neodvádzanie poistného za zamestnancov. Suma sa vyšplhala takmer na 81.000 eur, čo môže mať ešte trestnoprávny dosah na celú túto situáciu," upresnil Raši.



Rezort informatizácie oznámil, že pripravuje opatrenia, ktoré budú mať dopad na organizačnú štruktúru, optimalizáciu pracovných procesov či zlepšenie zmluvného riadenia firmy.



Remišová uviedla, že Raši zabudol spomenúť dôležité fakty, ktoré uvádza samotná správa NKÚ, a ktoré boli aj jedným z dôvodov založenia Slovensko IT. Poukazuje na to, že podľa správy NKÚ vďaka tejto spoločnosti došlo k zníženiu závislosti od dodávateľa a skrátil sa proces realizácie projektov, čo je dôležité najmä pri využití eurofondov. "V praxi to znamená, že v minulosti, za Richarda Rašiho a Petra Pellegriniho, štát podpisoval zmluvy, kde napriek tomu, že za IT systémy platil stovky miliónov eur dodávateľovi, nevlastnil absolútne nič, ani zdrojové kódy, ani prístupy k systému, bol závislý na dodávateľovi a projekty sa predražovali o milióny eur," uviedla. Štát podľa nej len na jednom projekte oproti predpokladanej kalkulácii ušetril 5,8 milióna eur.



Raši podľa Remišovej kritizoval založenie štátnej IT firmy, no teraz sám obhajuje potrebu jej zachovania. "Odovzdali sme mu totiž fungujúcu štátnu firmu, ktorá je od minulého roka v zisku, (čo pri komerčných IT startupoch je bežné až po piatich rokoch), kde pracujú špičkoví IT špecialisti, ktorých je na trhu nedostatok. Firmu, ktorá robí projekty za zlomok ceny, za aké robili a plánovali robiť IT projekty Raši s Pellegrinim," uviedla v reakcii.