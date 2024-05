Raši: Z Programu rozvoja vidieka treba tento rok vyčerpať 400 mil. eur

Bratislava 23. mája (TASR) - Z eurofondového Programu rozvoja vidieka (PRV) treba v tomto roku vyčerpať ešte asi 400 miliónov eur. Uviedol to vo štvrtok pred rokovaním vlády venovanému eurofondom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD).



"V inom režime ako všetky ostatné idú eurofondy na Program rozvoja vidieka. Tie, bohužiaľ, minister (pôdohospodárstva Richard) Takáč (Smer-SD) našiel v takom rozklade, že v tomto roku má ešte vyčerpať takmer 400 miliónov eur. Súvisí to aj s problémami, ktoré našiel na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. To je niečo, čo je akútne, čo bude musieť nejako riešiť," priblížil.



Doplnil, že vláda na štvrtkovom rokovaní zadefinuje aj riziká čerpania eurofondov. "Chceme, aby už dnes bolo jasné, aké riziká hrozia v rokoch 2025 a 2026, keď sa Slovensko predchádzajúcou vládou zaviazalo na čerpanie konkrétnych súm eurofondov. Určíme si riziká, všetci budú vedieť pravdu. Takto budeme pravidelne upozorňovať každého, kde by hrozilo, že nedokáže vyčerpať to, čo od nás Európska komisia vyžaduje," dodal Raši.