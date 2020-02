Raši: Z vyše 3200 žiadostí o eurofondy získali financie dve tretiny

Humenné 17. februára (TASR) – Spomedzi viac ako 3200 žiadostí o eurofondy, pri ktorých vypracovaní asistovali Informačno-poradenské centrá (IPC), získali finančnú podporu dve tretiny. Informoval o tom podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v pondelok počas otvorenia druhého IPC v rámci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom.



Ako uviedol, sieť siedmich IPC otváraných v krajských mestách od roku 2017 poskytla za obdobie svojho fungovania takmer 5400 konzultácií a uskutočnila semináre pre 16.000 ľudí. Okrem dvojtretinovej úspešnosti pri podávaní žiadostí považuje Raši za úspech aj spokojnosť klientov poradenských centier. V roku 2018 mala predstavovať 70 percent, vlani až 76 percent. Ako tiež ukazuje takmer trojročná prax, centrá sú efektívne aj z hľadiska ich hospodárnosti, vo všeobecnosti sa im darí čerpať 65 percent vyčlenených financií. Aj vďaka tejto úspore sa podľa Rašiho podarilo v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) ako v prvom na Slovensku otvoriť druhé IPC.



Podľa riaditeľa odboru metodiky a koordinácie z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Matúša Drotára predchádzala umiestneniu ďalšieho IPC do PSK podrobná analýza. "Prešovský kraj je krajom s najväčším počtom obyvateľov. Prešovské okresy sú tie, v ktorých eurofondy pomáhajú k rozvoju mestám, obciam, podnikateľom, neziskovým organizáciám. Veľké percento celkového balíka finančných prostriedkov ide práve do okresov PSK," konkretizoval. Nezanedbateľným faktorom bolo podľa Rašiho i to, že PSK patrí k takzvaným dobiehajúcim regiónom a i veľa rozvojových okresov sa nachádza práve v tomto regióne. Posudzovala sa aj geografická poloha centra, Humenné má dobrú dostupnosť nielen pre záujemcov z PSK, ale i Košického kraja.



Na činnosť novovzniknutého IPC je určená suma 117.000 eur z Operačného programu Technická pomoc, pričom pracovať v ňom budú dvaja zamestnanci dva roky. Ako v tejto súvislosti uviedol podpredseda PSK Martin Jakubov, z približne 300.000 eur, ktoré PSK ako zriaďovateľ vyčlenil na chod prvého IPC v kraji, sa preinvestovalo 220.000 eur, 80.000 eur predstavujú úspory.



Rovnako ako všetky ostatné centrá bude i humenské poskytovať informácie a poradenstvo v súvislosti s vypracovávaním žiadostí o eurofondy pre samosprávy i súkromné subjekty bez ohľadu na miestnu príslušnosť. "Mestá majú väčšinou taký administratívny aparát, že si vedia projekty urobiť sami. Ale prijímatelia z obcí, občianskych združení alebo mnohí podnikatelia, najmä menšie firmy, nemajú na to ani aparát, ani peniaze, aby si mohli zaplatiť vypracovanie projektov, a teda už v tomto kroku sú hendikepovaní a nevedia sa do projektu dostať," vysvetlil hlavnú úlohu IPC Raši a pripomenul, že po dohode s organizáciami združujúcimi predstaviteľov samospráv i vyšších územných celkov bude najväčšia miera európskych finančných prostriedkov smerovaných na regionálne projekty v rámci budúceho programového obdobia presunutá priamo do regiónov.