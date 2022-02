Raši: Zákon o výstavbe môže posunúť SR vpred, treba riešiť aj ZMOS

Bratislava 9. februára (TASR) - Návrh zákona o výstavbe je jeden z koaličných zákonov, ktorý môže v jednej oblasti posunúť Slovensko vpred. Uviedol to v stredu v rozprave nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Raši. Zároveň by však mal predkladateľ podľa neho riešiť pripomienky Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Poslankyňa Zita Pleštinská (OĽANO) avizovala, že k samotnému návrhu zákona budú ešte pozmeňovacie návrhy, ktorými by chceli zabezpečiť vykonateľnosť zákona.



Podľa Rašiho sú pozitíva v zjednodušení procesov povoľovania stavieb či v odstránení dvojstupňového povoľovania stavieb zo súčasného územného rozhodnutia stavebného povolenia na navrhované rozhodnutie o svojom zámere. "Prínosom je určite aj elektronizácia a digitalizácia celého povoľovacieho procesu vrátane zabezpečenia vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania," uviedol Raši.



Pokračoval, že prínosom bude stanovenie lehôt vyjadrení účastníkov prerokovania a pripomienkového konania k stavebnému zámeru. Ako pozitívum vníma aj sprísnenie postupu stavebných úradov v prípade realizácie stavieb bez povolenia, bez právoplatného povolenia a v prípade nedodržania predpísaných postupov pre povolenie stavby, počas realizácie stavby a pred kolaudáciou.



Podstatné je podľa neho nájsť súlad so ZMOS-om. "Toto združenie má svojich členov - 2784 samospráv. Stále trvajú na presvedčení, že táto právna úprava by výrazne poškodila slovenské mestá a obce, a mohla by negatívnym spôsobom ovplyvniť ich vzhľad," povedal Raši. Vyjadrenia nechcel komentovať, no požiadal predkladateľa, aby sa pri posunutí zákona do druhého čítania vyrovnal s pripomienkami združenia.



Pleštinská reagovala, že k samotnému návrhu zákona budú ešte pozmeňovacie návrhy. "Samozrejme, budeme hľadať konsenzus so ZMOS-om, aj s Úniou miest Slovenska, aby sme zakomponovali ich pripomienky, ktoré budú relevantné v tomto zákone," hovorila.



Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) deklaroval, že je pripravený a otvorený akékoľvek diskusii so združením. "Nechal som zopakovať dvakrát medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) aj z toho dôvodu, aby sa všetci tí, ktorí majú o tému záujem, po prvom pripomienkovom konaní mohli naozaj oboznámiť s vecami, ktoré tam boli zapracované. Zhruba tri mesiace trvali rozporové konania po druhom MPK. Trvali preto, že naozaj každý, kto požiadal o stretnutie, dostal možnosť stretnúť sa s mojim tímom," konštatoval Holý. Pokračoval, že sa nevyhýbal kritikom.



Poslanec Jaromír Šíbl (OĽANO) podotkol, že k zákonu bolo doručených niekoľko tisíc pripomienok. Väčšina z tých zásadných podľa neho nebola akceptovaná. "Ako nám viaceré rezorty hlásia, nedošlo ani k zapracovaniu absolútne kľúčových požiadaviek. Zákon má dosah minimálne na 47 súvisiacich predpisov. Podpredseda vlády nám sľubuje, že do pol roka príde k úprave všetkých týchto zákonov. Už dnes vieme, že rezorty, v ktorých gescii tieto zákony sú, zásadne s týmito navrhovanými úpravami nesúvisia a jasne sa vyjadrujú, že mnohé tieto úpravy by znamenali rozpor so smernicami Európskej únie, a teda prakticky istú žalobu a následne sankcie zo strany Európskej komisie," hovoril Šíbl.



Vyhlásil, že namiesto vyváženého zákona, ktorý by skutočne riešil zbytočné prieťahy v konaní, je "na stole" zákon, ktorý do značnej miery potláča kompetencie samospráv pri územnom plánovaní, potláča právo verejnosti zapojiť sa do konania a na prvé miesto kladie záujmy developerov.