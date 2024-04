Raši: Zmeny vo verejnom obstarávaní sú potrebné, eurofondy neohrozia

Bratislava 23. apríla (TASR) - Návrhy zmien vo verejnom obstarávaní sú postavené na dôvere voči starostom, primátorom aj ďalším obstarávateľom. Samosprávy zjednodušenie a zrýchlenie obstarávania potrebujú a čerpanie eurofondov to neohrozí. Zdôraznil to v rámci svojho vystúpenia v Národnej rade (NR) SR minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD), ktorý návrh novely zákona o verejnom obstarávaní predkladá.



"Tento zákon je naozaj o tom, že dávame dôveru a pozeráme sa na všetkých, ktorí obstarávajú, s prezumpciou neviny. Je to dôvera voči starostom, primátorom, je to dôvera napríklad voči tým, ktorí vedú naše vysoké školy, ktorí musia obstarávať v materských školách, v základných školách, v domovoch sociálnych služieb, voči všetkým, ktorí musia obstarávať," zdôraznil.



Reagoval aj na viaceré výhrady opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktoré označil za nepravdy. "Povedala, že do 1,5 milióna eur sa nebude zverejňovať nič. No nie je to pravda. Keby si prečítala zákon, tak vie, že od 800.000 eur bez DPH na stavebné práce ide normálne každé verejné obstarávanie do vestníka," podčiarkol Raši.



Tvrdenia o ohrozených eurofondoch a obmedzovaní kontroly označil za "nezmysly". Pripomenul, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je zapojený do hodnotenia eurofondov. "Keby si dala tú námahu, aby si to prečítala, tak by vedela, že ÚVO ako sprostredkovateľský orgán v zmysle zákona bude vykonávať kontrolu verejných obstarávaní, povinnú predbežnú kontrolu dokumentácie pri nadlimitných zákazkách, môže robiť dobrovoľnú kontrolu podlimitnej zákazky, robí kontrolu po uzavretí zmluvy o nadlimitných zákazkách vrátane dodatkov a tak ďalej," vysvetlil minister.



Podľa neho sa všetci zhodnú na tom, že s pravidlami verejného obstarávania treba niečo urobiť. "Netreba sa na zákon pozerať očami, že je všetko negatívne. Ten zákon sme naozaj nevymysleli my, ale vyšiel ako reakcia na regióny," zdôraznil Raši. Deklaroval, že je pripravený na konštruktívnu diskusiu s poslancami medzi prvým a druhým čítaním v parlamente. Hlasovanie v prvom čítaní čaká poslancov v stredu (24.4.), definitívne by mali o návrhu rozhodnúť na nasledujúcej schôdzi. Ak novelu schvália, platiť by mala od júla.