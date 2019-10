Rašiho úrad bude spolupracovať s Východoslovenskou distribučnou

Bratislava 21. októbra (TASR) - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richard Raši (Smer-SD) chce v oblasti napĺňania cieľov gigabitovej stratégie spolupracovať s kľúčovými operátormi na Slovensku. Aj preto podpísal spoločne so spoločnosťou Východoslovenská distribučná (VSD) memorandum o spolupráci.



V dokumente sa obe strany zaviazali k vzájomnej koordinácii aktivít zameraných na budovanie lokálnych optických sietí, ktoré prispejú k zvýšeniu efektívnosti rozširovania vysokorýchlostného internetového pripojenia, k zníženiu nákladov na vykonávanie nových stavebno-inžinierskych prác a k zrýchleniu budovania inteligentných distribučných sietí zabezpečujúcich automatizáciu riadenia distribučnej sústavy.



Memorandum je súčasťou naplnenia cieľov EÚ stratégie pre gigabitovú spoločnosť do roku 2025. Cieľom je, aby všetky socio-ekonomické subjekty, verejné inštitúcie, školy, nemocnice boli pripojené minimálnou rýchlosťou 1 Mbit/s, rovnako, aby všetky slovenské domácnosti v mestách aj na vidieku mali v roku 2025 prístup k ultrarýchlemu internetu a aby fungovalo neprerušené 5G pripojenie k internetu v mestách a na hlavných dopravných koridoroch. "Bez kvalitného a rýchleho internetu nebudú dostupné ani kvalitné a rýchle elektronické služby. Vzhľadom na to, že sa Slovensko zaviazalo do roku 2025 naplniť strategické očakávania Európskej únie v súvislosti s pokrytím nášho územia gigabitovým internetom, predmetné memorandum považujem za krok správnym smerom. Pričom budem očakávať od VSD naplnenie svojich záväzkov," uviedol Raši v stanovisku pre médiá.



Podľa jeho slov je ambíciou ÚPVII, aby do roku 2020 bolo každé mesto a obec, teda 2900 subjektov, napojených na internet s rýchlosťou 30 Mbit/s a do roku 2025 kľúčové miesta, ako nemocnice, školy, samosprávy, boli napojené na internet s rýchlosťou 1 Mbit/s. "V tomto smere prichádza VSD s ponukou, že bude na vlastné náklady budovať už na existujúcej infraštruktúre optické siete, ktoré bude môcť štát a každý, kto bude mať záujem, využívať, čím sa podporí konkurencieschopnosť a stabilita regiónov," dodal vicepremiér. V budúcom programovom období je oblasť konektivity digitalizácie jednou z priorít EÚ, ktorá na to vyčleňuje 14 miliárd eur.