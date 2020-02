Rašiho úrad: Centrum vysokovýkonného počítania podporí firmy aj vedcov

Bratislava 11. februára (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil vyzvanie na projekt Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie z dielne Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV). Projekt sa zameriava na nákup HPC techniky a jej využitie pre vedcov a podnikateľov v samotnom kompetenčnom centre. TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie ÚPVII.



K spôsobom využitia HPC technológií patria rôzne inžinierske simulácie, materiálový výskum, dizajn liečiv, alebo aj predpovede počasia. Cieľom národného projektu je vybudovanie infraštruktúry v rámci vznikajúceho Národného kompetenčného centra. "Obstarávať sa bude vysokovýkonný výpočtový hardvér a softvérové nástroje určené pre vysokovýkonné počítanie. Na Slovensku tým vznikne jedinečný priestor, HPC Lab, v rámci ktorého bude pôsobiť tím expertov a ktorý bude slúžiť na vzdelávanie používateľov a IT špecialistov z radov malých a stredných podnikov, ako aj organizácií verejnej správy a akademickej obce," uviedol ÚPVII.



HPC Lab má byť spúšťačom, ako podporiť HPC technológiu v slovenských firmách, ako ju preniesť do vývoja nových produktov a využívať pri optimalizácii riešení a zefektívnení prevádzkových stratégií.



Európska komisia považuje HPC za kľúčovú technológiu, ktorá podporuje inovácie v priemysle, základný i aplikovaný výskum. Dôkazom je vytvorenie Spoločného európskeho podniku pre HPC zo strany členských štátov, ku ktorým sa pridalo v roku 2019 aj Slovensko.



Celková alokácia na projekt predstavuje 3.199.251 eur. Dátum uzávierky vyzvania je do 10. marca.