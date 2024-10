Raši: Pri rozvoji regiónov sa za rok podarilo splniť väčšinu plánov

Bratislava 24. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR splnilo za prvý rok súčasného vedenia väčšinu toho, čo si pri rozvoji regiónov stanovilo v programovom vyhlásení vlády (PVV). Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Pripomenul, že rezort pripravil mapu partnerstva, pracuje na rozsiahlej revízii eurofondov či novelizoval zákon o verejnom obstarávaní.



"Za rok našej práce sa nám podarilo splniť väčšinu z toho, čo sme si dali do programového vyhlásenia vlády z hľadiska rozvoja regiónov," uviedol Raši. Minister pripomenul, že rezortu sa podarilo vyčerpať eurofondy z minulého programového obdobia, spustil tiež nový spôsob komunikácie s regiónmi. Doplnil, že za prvý rok jeho pôsobenia na MIRRI sa podarilo do regiónov posunúť 1,5 miliardy eur a sú to podľa Rašiho peniaze, o ktorých použití rozhodujú samotné samosprávy.



Ministerstvo pripravilo mapu partnerstva, kde možno podľa regiónu a oblasti záujmu nájsť všetky otvorené eurofondové výzvy. Rezort tiež pracuje na revízii eurofondov. "Pripravujeme sa na revíziu eurofondov, lebo Slovensko má zadefinovaných 113 eurofondových priorít, a pritom sa mnohé jednoduché priority našich regiónov v nich vôbec nenachádzajú," uviedol Raši.



Pripomenul, že rezort pripravil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá tento proces zrýchlila. Rozbehlo sa čerpanie fondov cezhraničnej spolupráce, MIRRI sa tiež pustilo do vytvárania centier zdieľaných služieb.



Rezort sa podľa štátneho tajomníka MIRRI Ivana Ivančina pustil aj do boja s digitálnou chudobou. Pomocou poukážok na digitálne pripojenie chce dostať internetové pripojenie aj k ohrozeným skupinám obyvateľov, ako sú seniori či nízkopríjmové rodiny s deťmi.



Rezort tiež podľa Ivančina pracuje na koncepcii digitalizácie verejnej správy. "Približne v marci predstavíme novú koncepciu informatizácie verejnej správy, kde očakávame pred letom jej schválenie. Táto koncepcia bude komunikovaná s odbornou verejnosťou a našimi partnermi naprieč štátnym sektorom," uviedol Ivančin. Ministerstvo tiež pracuje na budovaní kybernetickej bezpečnosti, rozbehli sa podľa štátneho tajomníka aj investície do informatizácie.