Raši:V Trenčianskom kraji z končiacich fondov EÚ investovali 1 mld.eur

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) - V Trenčianskom kraji sa v eurofondovom období 2014 až 2020 preinvestovalo viac ako 1,1 miliardy eur. Uviedol to na brífingu po výjazdovom rokovaní vlády v Trenčíne minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD).



"Ďalšie desiatky, možno až stovky miliónov eur sa ešte preplatia a projekty sa dokončia v týchto týždňoch. Z nového programového obdobia z Operačného programu Slovensko na roky 2021 až 2027 prvými výzvami, ktoré boli doručené pre regióny, bola výzva na podporu zamestnanosti na hornej Nitre vo výške 11 miliónov eur a výzva pre Trenčín - európske hlavné mesto kultúry vo výške 34 miliónov eur. Z eurofondov, o ktorých budú rozhodovať v novom programovom období priamo tu, v Trenčianskom samosprávnom kraji bude viac ako 220 miliónov eur, ktoré majú už určenie," spresnil.



"Našou ambíciou je, a to bolo aj jedným z uznesení vlády SR na podporu regionálneho rozvoja, aby sa všetky peniaze, ktoré vedia regióny vyčerpať na pripravené projekty, presúvali z ministerstiev (zo sprostredkovateľských orgánov) priamo do regiónov. Regióny budú rozhodovať o tom, na čo budú peniaze použité, aby o nich nerozhodovali úradníci v Bratislave," podčiarkol Raši.



Urobil sa podľa Rašiho slov zásadný krok pre hornú Nitru. "Horná Nitra bola pripravená, keď končila vláda v roku 2020, aby mohla čerpať eurofondy. Slovami šéfa Hornonitrianskych baní - za tri a pol roka sa však neurobilo pre čerpanie eurofondov nič," zdôraznil.



Informoval zároveň, že je už vyčlenených 51 miliónov eur na výzvy pre hornú Nitru. "Presúvame na ministerstvo hospodárstva približne 75 miliónov eur, zas pre hornú Nitru, aby sa vedeli podporiť aj veľkí zamestnávatelia a inovatívne technológie, a to tak, ako to región chce, nie ako si to niekto vymyslí. Budú sa robiť pravidelné odpočty. Aj vláda znovu tu, na hornej Nitre bude rokovať niekedy na jar," dodal Raši.