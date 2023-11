Raši:Zo starého programového obdobia treba ešte vyčerpať 1,95 mld. eur

Bratislava 29. novembra (TASR) - Z celkovej alokácie 4,5 miliardy eur z programového obdobia 2014 - 2020 je potrebné vyčerpať do konca tohto roka 1,95 miliardy eur. V opačnom prípade tieto peniaze prepadnú. Z nového programového obdobia 2021 - 2027 sa doteraz nevyčerpali žiadne prostriedky. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD).



"Podnikli sme kroky, aby sa viac ako 500 miliónov eur zo starého programového obdobia presunulo na riešenie energokrízy, pričom 500 miliónov eur bolo už presunutých predtým. Na podporu následkov utečeneckej krízy pôjde 70 miliónov eur, ktoré sa pridajú k už použitým 260 miliónom eur. Na realizáciu zazmluvnených projektov musí byť do konca tohto roka použitých 1,34 miliardy eur," objasnil Raši.



Preto je teraz podľa neho kľúčové, aby všetci prijímatelia eurofondov urobili všetko pre to, aby do konca roka projekty nielen dokončili, ale aj vyplatili. "Treba si uvedomiť, že na vyčerpanie 1,34 miliardy eur zostáva len mesiac vrátane sviatkov. Doteraz sa za posledné roky v najlepších mesiacoch čerpania vyčerpalo od 50 miliónov eur do 250 miliónov eur," doplnil Raši.



Na eurofondovej vláde taktiež plánuje upozorniť aj na riziko prepadnutia viac ako 60 miliónov z Programu rozvoja vidieka. Avizoval, že na každej vláde by mal byť prioritne zaradený program týkajúci sa eurofondov alebo plánu obnovy. "Chceme sa sústrediť na vysokú mieru koordinácie v novom programovom období. Predstavíme mapu verejných investícií, kde bude jasné, aké sú finančné možnosti štátu a potreby samospráv," priblížil s tým, že chce taktiež zosúlaďovať nekoordinované výzvy.



Raši upozornil aj na nevyčerpané prostriedky z nového programového obdobia 2021 - 2027, pričom dodal, že Česko má preplatenú už takmer miliardu eur a Maďarsko takmer dve miliardy eur.



"Pristúpime k veľkej zmene vo verejnom obstarávaní. Budeme sa snažiť o zjednodušenie administratívnych procesov pre prijímateľov," uzavrel.