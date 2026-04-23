< sekcia Ekonomika
Rast aktivity amerického priemyslu aj odvetvia služieb sa zrýchlil
Motorom rastu aktivity v americkom priemysle bol rast výroby na štvorročné maximum a posilnenie prílevu nových objednávok najrýchlejším tempom od mája 2022.
Autor TASR
New York 23. apríla (TASR) - Rast aktivity v americkom priemyselnom sektore sa v apríli zrýchlil viac, ako sa očakávalo. Predbežný index nákupných manažérov (PMI) priemyselného odvetvia, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, stúpol na 54 bodov z marcových 52,3 bodu. Trh predpokladal, že PMI sa posilní iba na 52,5 bodu. Aprílové zlepšenie aktivity v priemysle USA bolo najvýraznejšie od mája 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom rastu aktivity v americkom priemysle bol rast výroby na štvorročné maximum a posilnenie prílevu nových objednávok najrýchlejším tempom od mája 2022. Zásoby surovín tiež prispeli k rastu aktivity, keďže sa zvýšili najrýchlejšie od januára. Jediným negatívnym faktorom bola zamestnanosť, ktorá sa prvýkrát od júla minulého roka zmenšila.
Aktivita v americkom odvetví služieb sa v apríli tiež zlepšila. PMI sektora stúpol na 51,3 bodu z úrovne 50,3 bodu, na ktorej bol v marci. Trh pritom očakával, že PMI odvetvia klesne na 50 bodov. Vývoj v odvetví služieb je odzrkadlením rýchleho oživenia aktivity po útlme v dôsledku vojny v Iráne, ktorá vyvolala prudký rast cien energií. Posilnili sa nové objednávky aj zamestnanosť.
