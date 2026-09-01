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Rast aktivity čínskeho priemyslu sa v auguste zrýchlil
Index nákupných manažérov (PMI) sektora podľa tohto prieskumu stúpol na 51,5 bodu z júlového štvormesačného minima 50,9 bodu.
Autor TASR,aktualizované
Peking 1. septembra (TASR) - Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle sa podľa prieskumu spoločnosti RatingDog v auguste posilnila. Index nákupných manažérov (PMI) sektora podľa tohto prieskumu stúpol na 51,5 bodu z júlového štvormesačného minima 50,9 bodu. Hodnota indexu prekonala prognózy, že stúpne len mierne na 51 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nové objednávky sa zvýšili už 15. mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie ich rastu od roku 2018. Podporil ich najrýchlejší rast zahraničných objednávok v ostatných mesiacoch. Produkcia sa posilňovala už deviaty mesiac v rade, pričom jej augustový rast bol najsilnejší za tri mesiace.
Zamestnanosť v čínskom spracovateľskom priemysle bola v auguste stabilná po tom, ako sa zvýšila v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Inflácia cien vstupov sa prvýkrát za štyri mesiace zrýchlila, hoci len mierne. Dôvodom jej rastu boli vyššie ceny surovín. Ceny čínskej priemyselnej produkcie však prvýkrát v tomto roku klesli a podnikateľská nálada v sektore sa oslabila na sedemmesačné minimum.
Najväčším zdrojom elektriny v Číne sa stali solárne elektrárne
Inštalovaná kapacita solárnej energie v Číne k záveru júla tohto roka prvýkrát prekonala kapacitu uhoľných elektrární. Uviedol to čínsky Národný energetický úrad (NEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ku koncu júla dosiahla inštalovaná kapacita solárnych elektrární v krajine 1,286 miliardy kilowattov (kW), uviedol NEA. Inštalovaná kapacita uhoľných elektrární v krajine bola 1,285 miliardy kW.
„Prvýkrát inštalovaná kapacita fotovoltiky prekonala uhoľné elektrárne a stala sa najväčším zdrojom energie v Číne,“ oznámil NEA. Výroba solárnej energie v krajine sa v prvých siedmich mesiacoch tohto roka medziročne zvýšila o 15,5 % na 802,4 miliardy kilowatthodín. V minulom roku Čína inštalovala rekordných 315 (GW) solárnej energie a 119 GW veternej energie, čo bolo viac ako 80 % z celkovej novo nainštalovanej kapacity.
Uhlie bolo v Číne desaťročia kľúčovým zdrojom výroby energie. Jej výroba z uhlia však vlani klesla o takmer 2 %. Išlo o prvý pokles za šesť rokov. Čína, ktorá je najväčším producentom skleníkových plynov na svete, sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060.
Nové objednávky sa zvýšili už 15. mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie ich rastu od roku 2018. Podporil ich najrýchlejší rast zahraničných objednávok v ostatných mesiacoch. Produkcia sa posilňovala už deviaty mesiac v rade, pričom jej augustový rast bol najsilnejší za tri mesiace.
Zamestnanosť v čínskom spracovateľskom priemysle bola v auguste stabilná po tom, ako sa zvýšila v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Inflácia cien vstupov sa prvýkrát za štyri mesiace zrýchlila, hoci len mierne. Dôvodom jej rastu boli vyššie ceny surovín. Ceny čínskej priemyselnej produkcie však prvýkrát v tomto roku klesli a podnikateľská nálada v sektore sa oslabila na sedemmesačné minimum.
Najväčším zdrojom elektriny v Číne sa stali solárne elektrárne
Inštalovaná kapacita solárnej energie v Číne k záveru júla tohto roka prvýkrát prekonala kapacitu uhoľných elektrární. Uviedol to čínsky Národný energetický úrad (NEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ku koncu júla dosiahla inštalovaná kapacita solárnych elektrární v krajine 1,286 miliardy kilowattov (kW), uviedol NEA. Inštalovaná kapacita uhoľných elektrární v krajine bola 1,285 miliardy kW.
„Prvýkrát inštalovaná kapacita fotovoltiky prekonala uhoľné elektrárne a stala sa najväčším zdrojom energie v Číne,“ oznámil NEA. Výroba solárnej energie v krajine sa v prvých siedmich mesiacoch tohto roka medziročne zvýšila o 15,5 % na 802,4 miliardy kilowatthodín. V minulom roku Čína inštalovala rekordných 315 (GW) solárnej energie a 119 GW veternej energie, čo bolo viac ako 80 % z celkovej novo nainštalovanej kapacity.
Uhlie bolo v Číne desaťročia kľúčovým zdrojom výroby energie. Jej výroba z uhlia však vlani klesla o takmer 2 %. Išlo o prvý pokles za šesť rokov. Čína, ktorá je najväčším producentom skleníkových plynov na svete, sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060.