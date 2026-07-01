< sekcia Ekonomika
Rast aktivity nemeckého priemyslu sa v júni mierne posilnil
Podľa predbežného odhadu bola júnová hodnota PMI len 50 bodov, čo naznačovalo, že sektor stagnuje. Hodnota PMI nad hranicou 50 bodov signalizuje rast aktivity v odvetví.
Autor TASR
Londýn 1. júla (TASR) - Aktivita nemeckého sektora spracovateľského priemyslu v júni rástla mierne silnejším tempom ako v predošlom mesiaci. Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia zostavovaný spoločnosťou S&P Global podľa revidovaných údajov, ktoré zverejnila v stredu, stúpol na 50,3 bodu z májových 50,1 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Podľa predbežného odhadu bola júnová hodnota PMI len 50 bodov, čo naznačovalo, že sektor stagnuje. Hodnota PMI nad hranicou 50 bodov signalizuje rast aktivity v odvetví.
Mierne sa v júni zvýšila produkcia nemeckého priemyslu vďaka oživeniu dopytu. Výrobcovia zároveň boli mierne optimistickejší v otázke budúcej výroby. Nemecké priemyselné podniky však minulý mesiac naďalej čelili narušeniam v dodávateľských reťazcoch a prudkému rastu cien vstupov. Išlo najmä o následky vojny na Blízkom východe.
„Celkovo to boli pre nemecký výrobný sektor v júni o niečo pozitívnejšie výsledky ako v predchádzajúcom mesiaci,“ povedal Phil Smith zo spoločnosti S&P Global.
Podľa predbežného odhadu bola júnová hodnota PMI len 50 bodov, čo naznačovalo, že sektor stagnuje. Hodnota PMI nad hranicou 50 bodov signalizuje rast aktivity v odvetví.
Mierne sa v júni zvýšila produkcia nemeckého priemyslu vďaka oživeniu dopytu. Výrobcovia zároveň boli mierne optimistickejší v otázke budúcej výroby. Nemecké priemyselné podniky však minulý mesiac naďalej čelili narušeniam v dodávateľských reťazcoch a prudkému rastu cien vstupov. Išlo najmä o následky vojny na Blízkom východe.
„Celkovo to boli pre nemecký výrobný sektor v júni o niečo pozitívnejšie výsledky ako v predchádzajúcom mesiaci,“ povedal Phil Smith zo spoločnosti S&P Global.