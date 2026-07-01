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Rast aktivity spracovateľského priemyslu v eurozóne sa v júni spomalil
Napriek miernemu spomaleniu sektor v júni už piaty mesiac v rade rástol.
Autor TASR
Londýn 1. júla (TASR) - Tempo rastu aktivity v sektore spracovateľského priemyslu eurozóny sa v júni spomalilo. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v stredu. Hodnota indexu nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje, klesla na 51,4 bodu z májovej úrovne 51,6 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že PMI sa oslabil na 51,3 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Napriek miernemu spomaleniu však sektor v júni už piaty mesiac v rade rástol. Uplynulý kvartál pritom bol kalendárnym štvrťrokom, počas ktorého spracovateľský priemysel eurozóny rástol najvýraznejšie od prvého kvartálu 2022. Tento sektor tak vyvažoval pokles v odvetví služieb.
Rast priemyselnej produkcie v eurozóne sa v júni odrazil zo štvormesačného minima, na ktoré klesol v máji. Objem nových objednávok sa však posilnil iba mierne a zamestnanosť naďalej klesala. Rast cien vstupov aj produkcie sa spomalil po tom, ako dosiahol niekoľkoročné rekordy. Podnikateľská dôvera v spracovateľskom priemysle eurozóny však v júni stúpla na štvormesačné maximum.
Napriek miernemu spomaleniu však sektor v júni už piaty mesiac v rade rástol. Uplynulý kvartál pritom bol kalendárnym štvrťrokom, počas ktorého spracovateľský priemysel eurozóny rástol najvýraznejšie od prvého kvartálu 2022. Tento sektor tak vyvažoval pokles v odvetví služieb.
Rast priemyselnej produkcie v eurozóne sa v júni odrazil zo štvormesačného minima, na ktoré klesol v máji. Objem nových objednávok sa však posilnil iba mierne a zamestnanosť naďalej klesala. Rast cien vstupov aj produkcie sa spomalil po tom, ako dosiahol niekoľkoročné rekordy. Podnikateľská dôvera v spracovateľskom priemysle eurozóny však v júni stúpla na štvormesačné maximum.