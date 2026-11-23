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Rast aktivity v americkom priemysle aj v službách sa spomalil
Rast amerických výrobných cien aj cien vstupov sa v novembri spomalil, ale stále bol na vysokej úrovni.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Tempo rastu aktivity v americkom súkromnom sektore sa spomalilo. Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, v novembri podľa predbežných údajov klesol na 54,6 bodu z októbrových 55,9 bodu. Ide o jeho najnižšiu hodnotu za štyri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oslabil sa PMI priemyselného sektora, a to na 54,5 bodu z úrovne 54,9 bodu, aj PMI odvetvia služieb na 54,7 bodu z októbrových 56,1 bodu. Produkcia aj objednávky súkromného sektora v USA rástli pomalším tempom. Firmy však opäť zvýšili zamestnanosť.
Rast amerických výrobných cien aj cien vstupov sa v novembri spomalil, ale stále bol na vysokej úrovni. Napriek obavám z narušenia dodávok a z vysokej inflácie sa dôvera podnikateľov do určitej miery zlepšila vďaka nádeji, že po voľbách do amerického Kongresu sa zníži politická nestabilita.
Oslabil sa PMI priemyselného sektora, a to na 54,5 bodu z úrovne 54,9 bodu, aj PMI odvetvia služieb na 54,7 bodu z októbrových 56,1 bodu. Produkcia aj objednávky súkromného sektora v USA rástli pomalším tempom. Firmy však opäť zvýšili zamestnanosť.
Rast amerických výrobných cien aj cien vstupov sa v novembri spomalil, ale stále bol na vysokej úrovni. Napriek obavám z narušenia dodávok a z vysokej inflácie sa dôvera podnikateľov do určitej miery zlepšila vďaka nádeji, že po voľbách do amerického Kongresu sa zníži politická nestabilita.