Rast aktivity v americkom priemysle prekonal očakávania
Autor TASR
Washington 1. júna (TASR) - Aktivita v americkom sektore spracovateľského priemyslu v máji stúpla na najvyššiu úroveň za štyri roky a prekonala očakávania analytikov. Ukázal to prieskum amerického Inštitútu pre riadenie zásob (ISM), ktorého výsledky zverejnil v pondelok. Index nákupných manažérov (PMI) priemyslu USA v máji vzrástol o 1,3 bodu na úroveň 54 bodov. Analytici predpokladali, že sa posilní iba na 53,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„V rámci piatich podindexov, ktoré tvoria PMI, ukazovateľ nových objednávok naznačil v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ich rýchlejší rast, indikátor subdodávok sa nezmenil, podindex produkcie stúpol rýchlejším tempom a ukazovatele zamestnanosti a zásob naďalej klesali,“ uviedla Susan Spenceová z ISM.
Nedávne šoky v oblasti dodávok spôsobené vojnou na Blízkom východe pomohol americkej ekonomike prekonať rozmach technologického sektora poháňaný dopytom po umelej inteligencii. Vojna v Iráne však zostala vo vyjadreniach respondentov na poprednom mieste, pričom 69 % odpovedí poukazovalo na jej negatívny vplyv. „Konflikt na Blízkom východe spôsobuje oneskorenia dodávok a neistotu,“ povedal jeden respondent zo strojárskeho odvetvia. „Zvýšené ceny benzínu a inflácia určite ovplyvnia naše nákupy,“ dodal.
