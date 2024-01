Rast aktivity v americkom sektore služieb sa v decembri spomalil

Washington 5. januára (TASR) - Rast aktivity v americkom sektore služieb sa v decembri 2023 nečakane spomalil. Prispeli k tomu slabšie nové objednávky. Ukázal to v piatok prieskum Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Z prieskumu ISM vyplýva, že index nákupných manažérov (PMI) pre nevýrobný sektor v USA v decembri 2023 klesol na 50,6 bodu z 52,7 bodu v novembri. Ekonómovia pritom očakávali, že sa, naopak, mierne zvýši na 52,8 bodu.



Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov však signalizuje rast aktivity v danom odvetví. PMI sektora sa v decembri udržal nad touto hranicou už 12. mesiac po sebe. A s výnimkou decembra 2022 bola hodnota PMI vyššia ako 50 bodov až 42 z predchádzajúcich 43 mesiacov.



To ostro kontrastuje so situáciou vo výrobnom sektore, kde podľa prieskumu ISM aktivita klesla už 14 mesiacov v rade. "Sektor služieb zaznamenal v decembri spomalenie tempa rastu, čo bolo spôsobené slabším nárastom nových objednávok," uviedol vo vyhlásení šéf prieskumov ISM Anthony Nieves.



Dodal, že respondenti vyjadrili obavy "súvisiace s ekonomickou neistotou, geopolitickými udalosťami a trhom práce".



Sektor služieb bol v minulom roku hlavným motorom rastu americkej ekonomiky. Na konci roka 2023 však stratil dynamiku, analytici preto predpovedajú USA slabšie výsledky.