< sekcia Ekonomika
Rast aktivity v americkom sektore služieb sa v júni spomalil
ISM uviedol, že index nákupných manažérov pre americký sektor služieb dosiahol v júni 54 bodov.
Autor TASR
Washington 6. júla (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala v júni v raste, avšak miernejším tempom. Napriek tomu bol rast aktivity v sektore, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite USA podieľa viac než dvomi tretinami, aj naďalej dostatočne výrazný. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM), o ktorých informovali agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics.
ISM uviedol, že index nákupných manažérov pre americký sektor služieb dosiahol v júni 54 bodov. Na porovnanie, v máji zaznamenal 54,5 bodu. Napriek poklesu to naďalej predstavuje solídny rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Júnové údaje zároveň potvrdili očakávania ekonómov.
Za miernym spomalením rastu aktivity v sektore je vývoj nových objednávok aj produkcie. Čiastkový index nových objednávok dosiahol v júni 55,1 bodu oproti májovej úrovni 57,3 bodu. Čo sa týka produkcie, v máji dosiahol príslušný čiastkový index 57,7 bodu, v júni predstavoval 55,4 bodu.
ISM uviedol, že index nákupných manažérov pre americký sektor služieb dosiahol v júni 54 bodov. Na porovnanie, v máji zaznamenal 54,5 bodu. Napriek poklesu to naďalej predstavuje solídny rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Júnové údaje zároveň potvrdili očakávania ekonómov.
Za miernym spomalením rastu aktivity v sektore je vývoj nových objednávok aj produkcie. Čiastkový index nových objednávok dosiahol v júni 55,1 bodu oproti májovej úrovni 57,3 bodu. Čo sa týka produkcie, v máji dosiahol príslušný čiastkový index 57,7 bodu, v júni predstavoval 55,4 bodu.