Rast aktivity v americkom súkromnom sektore sa v máji zrýchlil

Washington 22. mája (TASR) - Rast aktivity v americkom súkromnom sektore sa v máji prekvapujúco zrýchlil. Dosiahol pritom najväčšie tempo za vyše dva roky. Ale výrobcovia zároveň hlásia prudké zvýšenie cien celého radu vstupných surovín, čo naznačuje, že aj ceny hotových produktov by sa v nasledujúcich mesiacoch mohli zvýšiť. Ukázali to vo štvrtok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Prieskum odhalil, že kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA v máji 2024 vyskočil na 54,4 bodu z 51,3 bodu v apríli. To je jeho najväčšia hodnota od apríla 2022. Ekonómovia pritom odhadovali, že májový PMI mierne klesne, na 51,1 bodu.



Index vyšší ako 50 bodov pritom naznačuje rast aktivity v danom odvetví.



Prispel k tomu najmä sektor služieb, ktorého PMI v máji stúpol na 54,8 z 51,3 bodu v apríli. Ale aj PMI výrobného sektora sa zvýšil, a to na 50,9 z 50 bodov.



Tieto výsledky signalizujú, že hospodársky rast USA sa v polovici 2. štvrťroka zrýchlil.



Na ilustráciu, v 1. štvrťroku 2024 sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov zvýšil medziročne o 1,6 %.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že náklady na vstupy aj výstupné ceny rástli rýchlejšie, a to najmä vo výrobe. Celková inflácia predajných cien však zostala pod ročným priemerom. Očakávania budúcej produkcie sa zlepšili tiež po tom, ako v apríli dosiahli päťmesačné minimum.



"Podnikateľská dôvera sa zvýšila, čo signalizuje lepšie vyhliadky," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti S&P Global Market Intelligence.



Dodal však, že firmy zostávajú opatrné, pokiaľ ide o ich výhľad v dôsledku neistoty ohľadom budúceho vývoja inflácie a úrokových sadzieb. Naďalej uvádzajú aj obavy z geopolitickej nestability a z výsledku prezidentských volieb.