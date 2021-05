Aktivita v americkom výrobnom sektore v apríli nečakane spomalila

Washington 3. mája (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však nečakane spomalilo. Uviedol to v pondelok Inštitút pre riadenie zásob (ISM). Pod vývoj v sektore sa do veľkej miery podpísalo prudké spomalenie rastu produkcie, pomalší rast však zaznamenali aj nové objednávky.



Index nákupných manažérov ISM pre americký výrobný sektor dosiahol v apríli 60,7 bodu oproti marcovej hodnote 64,7 bodu, ktorá predstavovala vyše 37-ročné maximum. Bola to najvyššia hodnota indexu od decembra 1983.



Napriek poklesu indexu to stále znamená solídny rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Ekonómovia však počítali s ďalším zrýchlením rastu, pričom index odhadovali na 65 bodov.



Vývoj vo výrobnom sektore, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite USA podieľa takmer 12 %, do veľkej miery ovplyvnil vývoj produkcie. Tá zaznamenala výrazné spomalenie tempa. Zatiaľ čo v marci predstavoval príslušný podindex 68,1 bodu, v apríli klesol na 62,5 bodu.



Spomalenie rastu zaznamenali aj nové objednávky, aj keď rozsah spomalenia bol o niečo miernejší, než v prípade produkcie. Ako uviedol ISM, zatiaľ čo v marci dosiahol podindex nových objednávok 68 bodov, v apríli predstavoval 64,3 bodu.