Rast aktivity v americkom výrobnom sektore sa v októbri spomalil

Washington 1. novembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala v októbri v solídnom raste, v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci sa však tempo rastu mierne spomalilo. Celkovú aktivitu vo výrobnom sektore, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite USA podieľa 12 %, ovplyvnili najmä nové objednávky, ktorých rast bol najslabší takmer za 1,5 roka.



Inštitút pre riadenie zásob (ISM) v pondelok uviedol, že jeho index nákupných manažérov pre americký výrobný sektor dosiahol v októbri 60,8 bodu. Na porovnanie, v septembri predstavoval 61,1 bodu. Napriek tomu je to stále výrazný rast aktivity výrobného sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok je zároveň lepší, než očakávali analytici oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom indexu až na 60,5 bodu.



Údaje za október do veľkej miery ovplyvnili nové objednávky. Príslušný čiastkový index dosiahol 59,8 bodu, čo je najnižšia hodnota indexu od júna 2020. V septembri predstavoval 66,7 bodu.



Slabšie tempo rastu zaznamenala aj produkcia. Príslušný čiastkový index dosiahol v októbri 59,3 bodu, zatiaľ čo v septembri predstavoval 59,4 bodu. Naopak, podindex zamestnanosti vzrástol, a to z 50,2 bodu na 52 bodov.