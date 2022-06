Rast aktivity v americkom výrobnom sektore sa v máji nečakane zrýchlil

Washington 1. júna (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala v máji v raste, pričom tempo rastu sa nečakane zrýchlilo. Uviedol to v stredu Inštitút pre riadenie zásob (ISM). Informoval o tom server RTTNews.



Index nákupných manažérov ISM pre americký výrobný sektor dosiahol v máji 56,1 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 55,4 bodu. To znamená zrýchlenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledky ekonómov prekvapili. Počítali totiž s tým, že tempo rastu sa spomalí a index klesne na 54,5 bodu.



Pod lepší než predpokladaný vývoj vo výrobnom sektore USA sa podpísali najmä nové objednávky, ktoré zrýchlili tempo rastu. Príslušný čiastkový index nových objednávok dosiahol v máji 55,1 bodu oproti 53,5 bodu v apríli. Mierny rast zaznamenal aj čiastkový index produkcie, a to z 53,6 na 54,2 bodu.