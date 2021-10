Rast aktivity v britskom súkromnom sektore sa v októbri zrýchlil

Londýn 22. októbra (TASR) - Rast aktivity v britskom súkromnom sektore sa v októbri nečakane zrýchlil, aj napriek prudkému zvýšeniu nákladov a zmiešaným signálom od spotrebiteľov. Ukázali to v piatok predbežné údaje spoločností IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS).



Podľa rýchleho odhadu sa kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora v októbri 2021 zvýšil na 56,8 bodu zo septembrových 54,9 bodu. Prekonal tak odhady ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 54 bodov.



Najnovšie údaje o prekvapujúcom zrýchlení aktivity v súkromnom sektore Spojeného kráľovstva, napriek tomu, že firmy aj spotrebitelia čelia stúpajúcim výdavkom, by mohli zlákať centrálnu banku Bank of England (BoE), aby prvýkrát od začiatku pandémie nového koronavírusu zvýšila úrokové sadzby.



Prieskum ďalej odhalil, že motorom rastu celkovej aktivity bol najmä dominantný sektor služieb. Jeho PMI v októbri stúpol na 58 bodov z 55,4 bodu v septembri, čo je najväčšia hodnota za tri mesiace.



Aj výrobný sektor v októbri nabral tempo a jeho PMI stúpol na 57,7 z 57,1 bodu v septembri, aj keď toto odvetvie zápasí s nedostatkom dodávok.



Tempo vytvárania pracovných miest sa priblížilo k augustovému rekordnému maximu, pričom respondenti v prieskume často poukazovali na problémy s hľadaním ľudí na obsadenie voľných miest. V oblasti cien vstupné a výstupné ceny rekordne vzrástli.



Vzhľadom na to, že inflácia čoskoro dosiahne viac ako dvojnásobok dvojpercentného cieľa BoE, očakáva sa, že banka čoskoro zvýši úroky.



Konfederácia britského priemyslu vo štvrtok (21. 10.) uviedla, že výrobcovia zvýšili ceny najviac od roku 1980, vzhľadom na strmý rast nákladov a nedostatok pracovnej sily.