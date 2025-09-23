< sekcia Ekonomika
Rast aktivity v britskom súkromnom sektore výrazne spomalil
Dôvodom sú vyššie náklady firiem, ktorých výsledkom je slabší dopyt a pokračovanie v redukcii pracovných miest.
Autor TASR
Londýn 23. septembra (TASR) - Aktivita v britskom súkromnom sektore pokračovala v septembri v raste, tempo rastu je však najslabšie za štyri mesiace. Dôvodom sú vyššie náklady firiem, ktorých výsledkom je slabší dopyt a pokračovanie v redukcii pracovných miest. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global dosiahol v septembri 51 bodov oproti 53,5 bodu v auguste, čo bola najvyššia hodnota indexu za ostatný rok. Septembrový výsledok síce znamená ďalší rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo rastu sa však výrazne spomalilo.
Tempo rastu aktivity v britskom súkromnom sektore bolo tento mesiac najslabšie od mája, navyše zaostalo za očakávaniami ekonómov. Tí predpokladali, že rast aktivity sa spomalí, počítali však s omnoho miernejším spomalením a indexom na úrovni 53 bodov.
Výsledky do veľkej miery ovplyvnil sektor služieb, ktorý zaznamenal výrazné spomalenie rastu aktivity. Zatiaľ čo v auguste príslušný index dosiahol 54,2 bodu, v septembri to bolo iba 51,9 bodu.
Navyše sa zrýchlil pokles aktivity vo výrobnom sektore. Príslušný index dosiahol v septembri 46,2 bodu, zatiaľ čo v auguste predstavoval 47 bodov. Septembrová úroveň indexu predstavuje najvýraznejší pokles aktivity vo výrobnom sektore od marca tohto roka.
Kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global dosiahol v septembri 51 bodov oproti 53,5 bodu v auguste, čo bola najvyššia hodnota indexu za ostatný rok. Septembrový výsledok síce znamená ďalší rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo rastu sa však výrazne spomalilo.
Tempo rastu aktivity v britskom súkromnom sektore bolo tento mesiac najslabšie od mája, navyše zaostalo za očakávaniami ekonómov. Tí predpokladali, že rast aktivity sa spomalí, počítali však s omnoho miernejším spomalením a indexom na úrovni 53 bodov.
Výsledky do veľkej miery ovplyvnil sektor služieb, ktorý zaznamenal výrazné spomalenie rastu aktivity. Zatiaľ čo v auguste príslušný index dosiahol 54,2 bodu, v septembri to bolo iba 51,9 bodu.
Navyše sa zrýchlil pokles aktivity vo výrobnom sektore. Príslušný index dosiahol v septembri 46,2 bodu, zatiaľ čo v auguste predstavoval 47 bodov. Septembrová úroveň indexu predstavuje najvýraznejší pokles aktivity vo výrobnom sektore od marca tohto roka.