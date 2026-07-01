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Rast aktivity v britskom výrobnom sektore sa v júni spomalil
Konečný index nákupných manažérov (PMI) pre britský výrobný sektor dosiahol v júni 52,5 bodu oproti májovej hodnote 53,9 bodu, ktorá znamenala najvyššiu aktivitu za štyri roky.
Autor TASR
Londýn 1. júla (TASR) - Aktivita v britskej výrobe pokračovala minulý mesiac v raste, jeho tempo sa však spomalilo. Vývoj v sektore ovplyvnili najmä nové objednávky, ktoré rástli pomalšie než v predchádzajúcom mesiaci. Konečné údaje spoločnosti S&P Global, zverejnené v stredu, priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Konečný index nákupných manažérov (PMI) pre britský výrobný sektor dosiahol v júni 52,5 bodu oproti májovej hodnote 53,9 bodu, ktorá znamenala najvyššiu aktivitu za štyri roky. Júnový vývoj predstavuje spomalenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Spresnený údaj je slabší aj v porovnaní s predbežným odhadom. Ten S&P Global zverejnila 23. júna, pričom vtedy stanovila PMI na úrovni 53,1 bodu.
V solídnom raste udržala výrobu produkcia, ktorá zrýchlila na 21-mesačné maximum. Na druhej strane, rast nových objednávok bol najslabší od decembra minulého roka.
Konečný index nákupných manažérov (PMI) pre britský výrobný sektor dosiahol v júni 52,5 bodu oproti májovej hodnote 53,9 bodu, ktorá znamenala najvyššiu aktivitu za štyri roky. Júnový vývoj predstavuje spomalenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Spresnený údaj je slabší aj v porovnaní s predbežným odhadom. Ten S&P Global zverejnila 23. júna, pričom vtedy stanovila PMI na úrovni 53,1 bodu.
V solídnom raste udržala výrobu produkcia, ktorá zrýchlila na 21-mesačné maximum. Na druhej strane, rast nových objednávok bol najslabší od decembra minulého roka.