Peking 3. augusta (TASR) - Rast aktivity v čínskom sektore služieb sa v novembri spomalil, čo sa odrazilo na slabšom raste celého súkromného sektora v druhej najväčšej svetovej ekonomike. Ukázal to v piatok prieskum spoločnosti Caixin.



Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho sektora služieb v novembri znížil na 52,1 bodu z 53,8 bodu v októbri. To je jeho najslabší výsledok za tri mesiace, aj keď sa hodnota indexu udržala nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od jeho poklesu.



Prieskum odhalil, že aj nové objednávky rástli v novembri najpomalším tempom za tri mesiace. Firmy to pripísali opatreniam na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, ktoré utlmili dopyt.



Napriek prerušeniu aktivít v dôsledku ochorenia COVID-19 sú čínske firmy aj naďalej presvedčené, že produkcia sa v budúcom roku zvýši.



Caixin v piatok informoval, že aj kombinovaný index pre celý súkromný sektor v Číne v novembri klesol, a to na 51,2 z 51,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Hodnota indexu je najnižšia za tri mesiace a nižšia ako dlhodobý priemer 52,6 bodu.