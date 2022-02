Peking 7. februára (TASR) - Rast aktivity v čínskom sektore služieb sa v januári spomalil a dosiahol najslabšie tempo za päť mesiacov. Dôvodom bolo prudké šírenie ochorenia COVID-19 a zavedenie opatrení na jeho zastavenie, ktoré negatívne ovplyvnili podnikanie aj náladu vo firmách, pričom zamestnanosť klesla. Ukázal to v pondelok prieskum súkromnej spoločnosti Caixin.



Podľa prieskumu index nákupných manažérov (PMI) zo sektora služieb v druhej najväčšej svetovej ekonomike v januári klesol na 51,4 bodu z 53,1 bodu v decembri. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu od augusta 2021, ale udržal sa nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Prieskum odhalil tiež, že rast nových objednávok sa zmiernil, pričom zahraničné objednávky boli najslabšie za 15 mesiacov. Firmy to pripísali opatreniam na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, ktoré utlmili dopyt.



Konkrétne, čiastkový index nových objednávok sa znížil v januári na 51,1 z 52,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Okrem toho zahraničný dopyt v januári prvýkrát za štyri mesiace klesol, pričom príslušný subindex sa prepadol pod hranicu 50 bodov.



Aj zamestnanosť v čínskom sektore služieb sa v januári znížila, prvýkrát od augusta minulého roka, zatiaľ čo vstupné náklady opäť stúpli, aj keď miernejším tempom, a podnikateľská dôvera sa prepadla na 16-mesačné minimum. To podľa analytikov naznačuje, že firmy v sektore služieb znepokojuje pokračujúca epidémia v Číne.



Januárový kombinovaný PMI spoločnosti Caixin, ktorý zahŕňa sektor služieb aj výroby, klesol tiež, a to na 50,1 bodu z 53 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu od augusta 2021 a ocitol sa pritom tesne nad zlomovou hranicou 50 bodov.



Tieto výsledky pravdepodobne posilnia očakávania trhu, že strážcovia čínskej meny zavedú ďalšie podporné opatrenia na stabilizáciu ochabujúcej ekonomiky. Čínska centrálna banka už začala znižovať úrokové sadzby a pumpovať viac hotovosti do finančného systému, aby znížila náklady na pôžičky. Ekonómovia predpokladajú, že v najbližších týždňoch podnikne ďalšie kroky.



Druhá najväčšia svetová ekonomika sa pomerne rýchlo zotavila z problémov na začiatku pandémie v roku 2020 a v prvej polovici minulého roka výrazne rástla. Začiatkom leta však stratila tempo v dôsledku dlhových problémov na trhu s nehnuteľnosťami a oživenia nákazy.



Vo 4. štvrťroku 2021 sa výkon čínskej ekonomiky zvýšil medziročne o 4 %, čo bol najslabší rast za 1,5 roka.