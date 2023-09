Peking 5. septembra (TASR) - Rast aktivity v čínskom sektore služieb sa v auguste spomalil a dosiahol najmenšie tempo za osem mesiacov. Prispel k tomu slabý dopyt, ktorý brzdí druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, pričom vládne stimuly nedokázali zmysluplne oživiť spotrebu. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu súkromných spoločností Caixin a S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho sektora služieb v auguste 2023 klesol na 51,8 bodu z 54,1 bodu v júli. To je jeho najnižšia hodnota od decembra, keď pandémia ochorenia COVID-19 obmedzila pohyb spotrebiteľov. Hodnota indexu sa však stále drží nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od jej poklesu.



Údaje z prieskumu Caixin a S&P Global sú vo všeobecnosti v súlade s oficiálnym čínskym PMI pre sektor služieb z minulého týždňa, ktoré ukázali, že aktivita v tomto odvetví sa spomaľuje.



A hoci oficiálny aj súkromný PMI výrobného sektora prekonali očakávania trhu a od júla do augusta vykázali rast, čínske hospodárstvo stále brzdí slabší výkon služieb pre menší dopyt a problémy v sektore nehnuteľností.



Kombinovaný PMI spoločností Caixin/S&P, ktorý zahŕňa sektory služieb aj výroby, v auguste klesol na 51,7 z júlových 51,9 bodu. Ale udržal sa nad hranicou 50 bodov, už ôsmy mesiac, aj keď je najnižší od januára.



Peking v uplynulých mesiacoch zverejnil sériu opatrení na oživenie spomaľujúceho hospodárskeho rastu, pričom centrálna banka a najvyšší finančný regulátor minulý týždeň uvoľnili niektoré pravidlá pre pôžičky, aby pomohli kupcom nehnuteľností. Analytici však varujú, že tieto opatrenia nemusia mať želaný efekt v dôsledku oslabovania trhu práce a neistoty v otázke očakávaných príjmov domácností.