Peking 5. augusta (TASR) - Rast aktivity v čínskom sektore služieb sa v júli zrýchlil vďaka novým objednávkam, aj keď zahraničný dopyt sa spomalil a dosiahol najmenšie tempo za 11 mesiacov. Ukázal to v pondelok prieskum súkromných spoločností Caixin a S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu sa index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho sektora služieb v júli 2024 zvýšil na 52,1 bodu z 51,2 bodu v júni. Ekonómovia pritom očakávali, že dosiahne 51,4 bodu.



Index sa tak viac vzdialil od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od jeho poklesu. Hodnota indexu sa pohybuje nad tuto hranicou už 19. mesiac po sebe.



K júlovému výsledku prispeli zrýchlenie nových objednávok, trvalý rast exportných tržieb a silná zamestnanosť. Zahraničný dopyt pokračoval v raste, ale tempo jeho expanzie sa zmiernilo.



Pokiaľ ide o ceny, v júli stúpli ceny vstupov v dôsledku vyšších nákladov na materiál, prácu a dopravu. Na druhej strane, priemerné predajné ceny sa po raste počas piatich mesiacov nezmenili. A napokon, podnikateľský sentiment bol utlmený a dôvera podnikateľov dosiahla druhú najnižšiu úroveň od marca 2020, keďže firmy boli len opatrne optimistické, pokiaľ ide o zlepšenie trhových podmienok a snahy o rozvoj podnikania, ktoré by mohli podporiť rast aktivít v oblasti služieb v nasledujúcom roku.



Kombinovaný PMI spoločností Caixin/S&P pre sektory služieb aj výroby sa však v júli znížil na 51,2 z júnových 52, bodu. To bola jeho najmenšia hodnota od októbra 2023, ale udržala sa nad hranicou 50 bodov už deviaty mesiac po sebe.



Druhá najväčšia svetová ekonomika rástla v 2. štvrťroku oveľa pomalšie, než sa očakávalo. A čelí deflačným tlakom a dlhotrvajúcemu prepadu nehnuteľností, pričom rast maloobchodných tržieb v júni dosiahol najmenšie tempo od začiatku roka 2023.



Čínski lídri minulý týždeň naznačili, že fiškálna podpora sa po zvyšok roka "zameria na spotrebu" s cieľom zvýšiť príjmy a sociálny blahobyt. Na takúto zmenu už dlho vyzývajú mnohí ekonómovia, podľa ktorých sa ekonomický model krajiny príliš spolieha na investície.