Peking 5. augusta (TASR) - Rast aktivity v čínskom sektore služieb sa v júli 2025 zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za 14 mesiacov. Prispel k tomu silnejší dopyt vrátane nových exportných objednávok. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu spoločností Caixin a S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prieskumu index nákupných manažérov (PMI) z čínskeho sektora služieb v júli 2025 vzrástol na 52,6 bodu z 50,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najväčšia hodnota od mája minulého roka.



PMI sektora služieb sa tak v júli vzdialil viac od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Tento výsledok však kontrastuje s oficiálnym prieskumom čínskeho štatistického úradu, ktorý ukázal mierny pokles aktivity v službách v júli na 50 z júnových 50,1 bodu.



Dôvodom rozdielnych výsledkov je fakt, že kým Caixin a S&P robia prieskum v stredných a malých podnikoch, štatistický úrad oslovuje najmä veľké štátne firmy.



Kombinovaný PMI spoločností Caixin/S&P pre sektory služieb aj výroby v Čine sa však v júli znížil na 50,8 z júnových 51,3 bodu. Ale udržal sa nad hranicou 50 bodov, a to vďaka sektoru služieb, keďže aktivita vo výrobe klesla.



Konkrétne, PMI v čínskom priemysle klesol v júli na 49,5 z júnových 50,4 bodu. Tento pokles odráža pomalší rast nových objednávok, aj to len domácich, keďže exportné objednávky sa v júli znížili už štvrtý mesiac po sebe.



Rast čínskej ekonomiky, druhej najväčšej na svete, sa v 2. štvrťroku spomalil. Ale menej, ako sa očakávalo, a to vďaka politickým opatreniam.



Minulý týždeň sa americkí a čínski predstavitelia po dvoch dňoch rokovaní v Štokholme dohodli na predĺžení 90-dňového odkladu vysokých ciel.