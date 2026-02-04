< sekcia Ekonomika
Rast aktivity v čínskom sektore služieb sa na začiatku roka zrýchlil
Index nákupných manažérov pre čínsky sektor služieb zostavovaný firmou RatingDog (pôvodne Caixin) zaznamenal v januári 52,3 bodu. V decembri predstavoval 52 bodov.
Autor TASR
Peking 4. februára (TASR) - Aktivita v čínskom sektore služieb pokračovala v januári v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Uviedli to spoločnosti S&P Global a RatingDog. Informoval o tom server RTTNews.
Index nákupných manažérov pre čínsky sektor služieb zostavovaný firmou RatingDog (pôvodne Caixin) zaznamenal v januári 52,3 bodu. V decembri predstavoval 52 bodov. Januárové údaje tak poukazujú na zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, analytici očakávajú, že aktivita v čínskych službách bude rásť aj v ďalšom období, aj keď veľa bude závisieť od domáceho dopytu.
Januárový vývoj aktivity v sektore služieb podporili najmä nové objednávky. Rast zaznamenali aj nové exportné objednávky, ktoré vzrástli druhýkrát za ostatné tri mesiace. Navyše, zvýšila sa aj zamestnanosť v sektore, a to prvýkrát za šesť mesiacov.
Aktivita v sektore služieb, ako aj skôr zverejnená aktivita vo výrobe, podporili celý súkromný sektor, kde aktivita rovnako zrýchlila tempo rastu. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje údaje za sektor služieb aj výrobu, dosiahol v januári 51,6 bodu. V decembri vykázal 51,3 bodu.
Index nákupných manažérov pre čínsky sektor služieb zostavovaný firmou RatingDog (pôvodne Caixin) zaznamenal v januári 52,3 bodu. V decembri predstavoval 52 bodov. Januárové údaje tak poukazujú na zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, analytici očakávajú, že aktivita v čínskych službách bude rásť aj v ďalšom období, aj keď veľa bude závisieť od domáceho dopytu.
Januárový vývoj aktivity v sektore služieb podporili najmä nové objednávky. Rast zaznamenali aj nové exportné objednávky, ktoré vzrástli druhýkrát za ostatné tri mesiace. Navyše, zvýšila sa aj zamestnanosť v sektore, a to prvýkrát za šesť mesiacov.
Aktivita v sektore služieb, ako aj skôr zverejnená aktivita vo výrobe, podporili celý súkromný sektor, kde aktivita rovnako zrýchlila tempo rastu. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje údaje za sektor služieb aj výrobu, dosiahol v januári 51,6 bodu. V decembri vykázal 51,3 bodu.