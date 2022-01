Rast aktivity v čínskom súkromnom sektore sa v januári takmer zastavil

Peking 30. januára (TASR) - Po solídnom raste v závere minulého roka zaznamenala aktivita v čínskom súkromnom sektore podľa oficiálnych údajov v januári minimálne tempo rastu. Uviedol to v nedeľu čínsky štatistický úrad.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v januári 50,1 bodu. V decembri predstavoval 52,2 bodu. To znamená prudké spomalenie rastu takmer na nulu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výrazne sa pod to podpísalo spomalenie rastu v sektore služieb. Príslušný čiastkový index dosiahol v januári 51,1 bodu oproti 52,7 bodu v poslednom mesiaci minulého roka. Vývoj v sektore ovplyvnilo najmä opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom, čo viedlo k sprísneniu protipandemických opatrení a obmedzeniu dopytu po službách.



Aktivita vo výrobnom sektore rástla ešte slabším tempom než v prípade služieb, rast v tejto oblasti bol však slabší aj v závere minulého roka. V porovnaní s decembrom sa však tempo rastu ešte spomalilo, pričom sa rovnako ako celkový súkromný sektor udržalo iba tesne nad úrovňou stagnácie. Príslušný čiastkový index pre výrobný sektor dosiahol v januári 50,1 bodu, zatiaľ čo v decembri to bolo 50,3 bodu.