Rast aktivity v čínskom súkromnom sektore sa v júli výrazne spomalil

Peking 31. júla (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore pokračovala tento mesiac v poklese, štvrtý mesiac po sebe, aj keď miernejším tempom. Navyše aktivita v oblasti služieb výrazne spomalila tempo rastu, čo negatívne ovplyvnilo vývoj v celom súkromnom sektore. To naznačuje, že zotavovanie druhej najväčšej ekonomiky vo svete z pandémie nového koronavírusu je naďalej problematické. Poukázali na to najnovšie údaje čínskeho štatistického úradu, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol za júl 49,3 bodu oproti 49 bodom za jún. To znamená ďalší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu bolo však miernejšie a výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s indexom na úrovni 49,2 bodu.



Napriek tomu je vývoj vo výrobnom sektore nepriaznivý. Naposledy, keď index pre výrobný sektor vykazoval pokles viac než tri mesiace po sebe, bolo obdobie od mája do októbra 2019.



V nevýrobnom sektore pokračovala aktivita v raste, tempo rastu sa však prudko spomalilo, pričom v spomaľovaní pokračuje štvrtý mesiac v rade. V júni dosiahol príslušný index 53,2 bodu, v júli to bolo iba 51,5 bodu. Tento index zahrnuje sektor služieb a stavebníctva a práve stavebný sektor ovplyvnil vývoj v nevýrobnej oblasti najvýraznejšie. Za posledné štyri mesiace klesol o 14,4 bodu.



Situácia vo výrobnej aj nevýrobnej oblasti sa odrazila na vývoji aktivity v celom čínskom súkromnom sektore. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje obidve oblasti, dosiahol v júli 51,1 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval 52,5 bodu.