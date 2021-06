Rast aktivity v čínskom výrobnom sektore sa v máji zrýchlil

Peking 1. júna (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zrýchlila v máji tempo rastu na tohtoročné maximum, k čomu prispeli najmä nové objednávky. Uviedla to v utorok spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre čínsky výrobný sektor dosiahol v máji 52 bodov oproti aprílovej hodnote 51,9 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Napriek tomu, že tempo rastu nie je prudké, je to najrýchlejší rast aktivity v čínskom výrobnom sektore od začiatku roka.



K zrýchleniu rastu prispeli lepšie údaje z oblasti nových objednávok, ako domácich, tak zahraničných. Podindex nových objednávok dosiahol najvyšší rast za posledných šesť mesiacov.



Rast zaznamenala aj produkcia, tempo jej rastu sa však v máji mierne spomalilo. Dôvodom sú problémy s dodávkami surovín a vyššie obstarávacie náklady.