Rast aktivity v čínskom výrobnom sektore sa v novembri mierne zrýchlil

Peking 1. decembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore pokračovala v novembri iba v miernom raste, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď takmer stagnovala, sa však tempo rastu zrýchlilo. To je povzbudzujúca správa pre čínsku vládu, ktorá sa usiluje podporiť slabý ekonomický rast. Údaje čínskeho štatistického úradu zverejnili agentúry Reuters a AFP.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v novembri 50,3 bodu po úrovni 50,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Aktivita v sektore rastie druhý mesiac v rade po piatich mesiacoch poklesu, pričom ostatný údaj predstavuje 7-mesačné maximum. Prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali s indexom na úrovni 50,2 bodu.



Čo sa však týka samotného rastu, tempo je naďalej slabé. Od začiatku septembra zverejnil Peking viacero opatrení na podporu rastu ekonomiky, medzi nimi zníženie úrokových sadzieb, zrušenie viacerých obmedzení pri kúpe nehnuteľností a kroky, ktoré zmierňujú daňovú záťaž pre regionálne vlády.



Ekonómovia napriek tomu upozorňujú, že Čína bude musieť pristúpiť k výraznejším a priamejším fiškálnym stimulom, aby podporila domácu spotrebu. Tieto kroky budú o to dôležitejšie, že v USA sa do úradu prezidenta vracia Donald Trump, ktorého plány vyvolávajú obavy z novej obchodnej vojny.