Rast aktivity v EÚ sa v máji spomalil o niečo viac,ako naznačil odhad

Brusel 3. júna (TASR) - Rast ekonomickej aktivity v eurozóne sa v máji spomalil o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad. Napriek tomu si udržal solídne tempo. Toto spomalenie bolo výlučne výsledkom miernejšieho rastu sektora služieb, čo naznačuje, že jeho oživenie po uvoľnení blokád spojených s ochorením COVID-19 stráca dynamiku. Dôvodom sú stúpajúce životné náklady, ktoré obmedzujú kúpnu silu spotrebiteľov. Výrobný sektor sa pritom odrazil z aprílového 22-mesačného minima, ale stále ho brzdí nedostatok vstupných materiálov. TASR o tom informuje na základe spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global.



Podľa konečných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v máji znížil na 54,8 bodu z 55,8 bodu v apríli. To je o niečo menej ako 54,9 bodu pri rýchlom odhade.



Hodnota indexu sa však udržala pomerne vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Produkcia v súkromnom sektore rástla v máji najpomalším tempom od januára, objavili sa pritom ďalšie dôkazy o obmedzení kapacít, pričom nahromadené nedokončené práce sa opäť zvýšili. Rast zamestnanosti sa zrýchlil na desaťmesačné maximum v dôsledku všeobecného zlepšenia náborových trendov. Pokiaľ ide o infláciu, výstupné náklady v máji opäť vzrástli.



Spresnené výsledky ďalej odhalili, že PMI dominantného sektora služieb sa v máji znížil tiež o niečo viac, a to na 56,1 namiesto na 56,3 bodu z aprílových 57,7 bodu, ale jeho hodnota je stále vysoká.



A zároveň PMI výrobného sektora klesol v máji menej, a to na 54,6 bodu z 55,5 bodu v apríli, zatiaľ čo rýchly odhad signalizoval, že sa zníži na 54,4 bodu.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najvyšší PMI súkromného sektora malo v máji Írsko, a to 57,5 bodu, čo bola jeho najmenšia hodnota za štyri mesiace. A zároveň PMI Francúzska klesol na dvojmesačné minimum 57 bodov namiesto na 57,1 bodu pri rýchlom odhade, PMI Španielska zostal nezmenený na úrovni 55,7 bodu, v prípade Nemecka bol revidovaný na 53,7 z 54,6 bodu (päťmesačné minimum) a taliansky PMI dosiahol 52,4 bodu, najmenej za dva mesiace.



Chris Williamson, hlavný ekonóm v S&P Global Market v komentári ku konečným výsledkom uviedol, že "silný dopyt po službách pomohol udržať silné tempo rastu aktivity v eurozóne". Májová hodnota PMI podľa neho zodpovedá hospodárskemu rastu euroregiónu v 2. kvartáli tesne nad 0,5 %.



Pripomenul tiež, že podnikateľská dôvera klesla a patrí medzi najslabšie od začiatku pandémie. Ekonomiku eurozóny bude v blízkej budúcnosti ovplyvňovať slabnúci vplyv zadržiavaného dopytu, ktorý môžu ešte viac brzdiť geopolitická neistota v súvislosti s vojnou, pokračujúce problémy v dodávateľských reťazcoch a rastúce životné náklady. Nasledujúce mesiace tak budú pre región náročné a nemožno vylúčiť pokles hospodárstva aj napriek rastu sektora služieb, dodal.