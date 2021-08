Brusel/Londýn 4. augusta (TASR) - Rast aktivity v eurozóne sa minulý mesiac opäť zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za 15 rokov. Prispelo k tomu zrušenie ďalších obmedzení spojených s novým koronavírusom a zrýchlenie očkovania, čo pomohlo dominantnému odvetviu služieb v bloku. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Markit však pripomína, že problémy v dodávateľskom reťazci a nedostatok pracovnej sily spôsobili, že ceny vstupných nákladov stúpli v júli najstrmšie za viac ako dve desaťročia. A optimizmus vo firmách zasiahli aj obavy z nových obmedzení pre rýchlo sa šíriaci variant delta nového koronavírusu.



Podľa najnovšieho prieskumu IHS Markit sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júli 2021 vyšplhal na 60,2 bodu z 59,5 bodu v júni. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od júna 2006.



Spresnená hodnota indexu je o niečo nižšia ako 60,6 bodu pri rýchlom odhade, ale drží sa vysoko nad hranicou 50 bodov, ktoré oddeľuje rast v danom odvetví od jeho poklesu.



Spomedzi kľúčových členov eurozóny vykázalo v júli najvyšší kombinovaný PMI Nemecko, najväčšia ekonomika bloku, a to 62,4 bodu. To je síce o niečo menej ako 62,5 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň nový nemecký rekord.



Druhé bolo Španielsko s PMI 61,2 bodu, čo je dvojmesačné minimum. Nasledovali Taliansko 58,6 bodu (42-mesačné maximum) a Francúzsko s PMI 56,6 bodu, čo bolo najmenej za tri mesiace a menej ako 56,8 bodu pri rýchlom odhade.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb, ktorý zahŕňa celú škálu firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v júli vzrástol tiež menej, na 59,8 z 58,3 bodu v júni, zatiaľ čo predbežný odhad signalizoval, že dosiahne 60,4 bodu. No júlová hodnota tohto indexu je stále najvyššia od júna 2006.



„Európsky sektor služieb opäť ožíva. Uvoľnenie obmedzení a ďalší pokrok v očkovaní zvyšujú dopyt po širokej škále služieb, najmä v cestovnom ruchu a pohostinstve,“ skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Aj PMI výrobného sektora sa minulý mesiac zvýšil na 69,9 zo 69,8 bodu a dosiahol takmer 21-ročné maximum. Ale zároveň rozsiahly nedostatok vstupných materiálov a problémy s dopravou sa podpísali pod najväčší nárast čiastkového indexu vstupných cien od začiatku prieskumu v júni 1997.



Inflačné tlaky pocítili aj firmy v oblasti služieb a kombinovaný index vstupných cien v júli stúpol na 69,9 zo 69,8 bodu, čo je jeho najvyššia úroveň za takmer 21 rokov.



Najväčším rizikom pre ekonomické vyhliadky eurozóny sú nové varianty koronavírusu. Kmeň delta sa už šíri po celej Európe, index očakávaní podnikateľov v oblasti služieb klesol na trojmesačné minimum 69,1 zo 72,7 bodu.