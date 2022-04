Rast aktivity v eurozóne sa v marci spomalil menej, ako naznačil odhad

Brusel 5. apríla (TASR) - Rast ekonomickej aktivity v eurozóne sa v marci spomalil menej, ako naznačil predbežný odhad. A stále si udržuje solídne tempo. Podporilo ho znovuotvorenie ekonomík po ústupe variantu omikron nového koronavírusu. Ale zvyšovanie cien energií a invázia Ruska na Ukrajinu ohrozujú zotavovanie eurozóny. TASR o tom informuje na základe spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré sú o niečo lepšie ako predbežný odhad.



Konkrétne, kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci klesol na 54,9 bodu z februárových 55,5 bodu.



To je lepší výsledok, ako jeho zníženie na 54,5 bodu pri rýchlom odhade. A hodnota indexu sa udržala vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Znovuotvorenie ekonomiky eurozóny uprostred slabnúcej vlny omikronu poskytlo v marci vítaný zadný vietor pre aktivity firiem a pomohlo podporiť jej ďalší rast po spomalení na začiatku roka," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global.



"Odolnosť ekonomiky však v najbližších mesiacoch preveria nepriaznivé vetry, ktoré zahŕňajú ďalší nárast cien energií a iných komodít v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu," dodal Williamson a pripomenul, že "vojna zhoršila existujúce cenové tlaky, súvisiace s pandémiou nového koronavírusu a problémy v dodávateľských reťazcoch".



Z prieskumu ďalej vyplýva, že PMI dominantného sektora eurozóny služieb v marci dokonca mierne vzrástol na 55,6 bodu z 55,5 bodu vo februári, zatiaľ čo rýchly odhad naznačoval, že klesne na 54,8 bodu.



Ale tempo rastu celkového dopytu kleslo a exportné objednávky, ktoré zahŕňajú aj objednávky medzi členmi euroregiónu, sa znížili, keďže firmy zvýšili svoje ceny, aby vykompenzovali rekordný nárast vstupných nákladov.



Miera spotrebiteľskej inflácie v menovej únii dosiahla v marci rekordných 7,5 %, ako ukázali minulý týždeň oficiálne údaje Eurostatu.



Čiastkový index vývoja cien v sektore služieb sa pritom v marci vyšplhal na 62,6 bodu, čo je najviac od začiatku prieskumov v polovici roku 1998. A je pravdepodobné, že bude ďalej rásť.



To zvyšuje tlak na Európsku centrálnu banku, aby obmedzila nekontrolované zvyšovanie cien, aj keď sa tým pravdepodobne prudko spomalí rast ekonomiky.



Stupňujúca sa kríza životných nákladov spolu s prekážkami v dodávateľskom reťazci a ruskou inváziou podkopali optimizmus. Čiastkový index budúcej produkcie v celom súkromnom sektore klesol v marci na 59,1 z 68,9 bodu, čo je jeho najnižšia hodnota od októbra 2020.



Aktivita vo výrobnom sektore sa podľa konečných údajov v marci znížila na 56,5 bodu z februárových 58,2 bodu. To je horší výsledok ako 57 bodov pri rýchlom odhade a najnižšia hodnota za 14 mesiacov.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, najvyšší kombinovaný PMI vykázalo za marec Írsko, a to 61 bodov, čo je jeho päťmesačné maximum. Nasledovali Francúzsko s 56,3 bodu (56,2 bodu pri rýchlom odhade a osemmesačné maximum), Nemecko s 55,1 bodu (lepší výsledok ako predbežných 54,6 bodu a najviac za dva mesiace), Španielsko s 53,1 bodu (dvojmesačné minimum) a Taliansko s 52,1 bodu (dvojmesačné minimum).