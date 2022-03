Rast aktivity súkromného sektoru sa v celej eurozóne zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Brusel 3. marca (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore celej eurozóny sa minulý mesiac zrýchlil o niečo menej, ako naznačil predbežný odhad. Napriek tomu nabral výrazné tempo, keďže dopyt prudko stúpol, najmä v dominantnom sektore služieb, vďaka zmierneniu obmedzení na zastavenie variantu omikron nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe konečných výsledkov prieskumu spoločnosti IHS Markit, ktorý sa väčšinou uskutočnil pred ruskou inváziou na Ukrajinu.Podľa najnovších údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov vo februári zvýšil na 55,5 bodu z 52,3 bodu v januári. To je menej ako 55,8 bodu pri predbežnom odhade, pričom väčšinu odpovedí získala spoločnosť IHS Markit ešte pred ruskou inváziou.,“ povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit, podľa ktorého februárová hodnota PMI zodpovedá rastu ekonomiky nad úrovňou 0,6 %.Spotrebitelia sa vďaka zmierneniu reštrikcií vo februári vrátili do reštaurácií, barov a iných služieb a zároveň nakupovali v obchodoch, čo sa premietlo do zvýšenia PMI dominantného sektora služieb na 55,5 z 51,1 bodu v januári. To je vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu, ale menej ako 55,8 bodu pri rýchlom odhade.A zároveň, rast výrobného sektora eurozóny sa vo februári spomalil a jeho PMI klesol na 58,2 bodu z januárových 58,7 bodu, čo je horší výsledok ako 58,4 bodu pri predbežnom odhade.Firmy v sektore služieb pritom vo februári zaznamenali najrýchlejší rast vstupných cien od začiatku prieskumov v polovici roku 1998 a rekordným tempom zvyšovali aj svoje ceny. Presnejšie, čiastkový index výstupných cien stúpol na 58,8 z 57,9 bodu.Miera inflácie v eurozóne minulý mesiac vyskočila na rekordných 5,8 %, čo je takmer trojnásobok cieľa Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.Riziko ďalšieho zvyšovania inflácie a zhoršujúce sa vyhliadky na hospodársky rast pre konflikt na Ukrajine sú zlou správou pre podniky a domácnosti v nasledujúcich mesiacoch a zhoršujú situáciu ECB, ktorá bude musieť sprostredkovať pocit pokoja uprostred turbulencií na trhu a zároveň reagovať na rastúce cenové tlaky, skonštatoval Williamson.Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, vo februári dosialo najvyššie PMI súkromného sektora Írsko, a to 59,1 bodu, čo predstavuje trojmesačné maximum. Nasledovali Španielsko s 56,5 bodu (trojmesačné maximum), Nemecko s 55,6 bodu (menej ako 56,2 bodu pri rýchlom odhade, ale šesťmesačné maximum), Francúzsko s 55,5 bodu (57,4 bodu pri rýchlom odhade; dvojmesačné maximum) a Taliansko s 53,6 bodu (dvojmesačné maximum).